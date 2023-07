Este viernes, Alejandro Char confirmó su candidatura a la Alcaldía de Barranquilla con el proceso de inscripción en la Registraduría sede Centro. Instantes después, dio a conocer sus expectativas y el plan de seguridad que les propondrá a los ciudadanos.



(Lea también: Alejandro Char inscribe su candidatura a la Alcaldía de Barranquilla)



“Estoy muy feliz y entusiasmado por volver a trabajar por Barranquilla desde la Alcaldía. Es un sueño volverle a cumplir a los barranquilleros, de poner a Barranquilla en otro nivel”, señaló el candidato del partido Cambio Radical.

Hay que recordar que es la tercera vez que el exmandatario lanza su campaña para la administración distrital, tras los periodos 2008 – 2011 / 2016 – 2019, cuando gobernó la capital del Atlántico.



“¿Por qué vuelvo? Vuelvo porque la gente me lo pide, me lo vienen pidiendo hace muchos meses, tal vez años y yo amo mucho a esta ciudad y tengo un deber con ella, pues nos lo ha dado todo. Así como desde el sector privado impulsamos día a día a Barranquilla, es emocionante y retador volver a hacerlo desde la Alcaldía. ¡Vuelvo porque mi esposa y mi hijo y mi hija me dan permiso!”, expresó Char.

Inscripción de la candidatura de Alejandro Char a la Alcaldía de Barranquilla. pic.twitter.com/UmjCBaFrCD — Lina Robles (@linarobleslujan) July 28, 2023

La situación de la seguridad en la ciudad

Tenemos que atender lo urgente y lo importante. Lo urgente hoy para Barranquilla es la seguridad FACEBOOK

TWITTER

Frente al tema de seguridad, situación que mantienen preocupados a los barranquilleros, el candidato aseguró que será su “prioridad” en su programa de gobierno que empezará a socializar desde la próxima semana.



“Tenemos que atender lo urgente y lo importante. Lo urgente hoy para Barranquilla es la seguridad, pues con temor no se pueden crear ni prosperidad ni bienestar. Lo importante, seguir este proceso que nos hace una de las ciudades más importantes de Latinoamérica”, dijo.



En ese sentido, Char presenta como su primer plan la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, asignando recursos para el fortalecimiento de la Fuerza Pública y de toda la institucionalidad asociada para combatir el crimen.



“Solicitaremos al Presidente de la República y al Ministro de Defensa, la conformación un Grupo Élite, que permita consolidar esfuerzos para derrotar al crimen organizado: por tierra, por aire, por río y por mar, llegaremos a todos los rincones de nuestra ciudad, para erradicar la delincuencia y para evitar que los grupos armados al margen de la Ley, que operan en la región, afecten la sana convivencia y el desarrollo en la ciudad”, se lee en su plan de gobierno.

Otras propuestas que socializará

Facebook Twitter Linkedin

El exmandatario Distrital oficializó el inicio de su campaña. Foto: Cortesía

Otras propuestas son: brindar internet universal y de alta capacidad, sin costo, inicialmente en los estratos 1 y 2 de Barranquilla, a través de tecnología satelital, mejoramiento de 20.000 viviendas en los barrios de estratos 1 y 2 de la ciudad.



Además, la ampliación del acceso a vivienda digna y gratuita en la ciudad, modernizar la flota de transporte público, creación de ‘Urisa’, un nuevo hospital materno infantil y uno mental, para la salud de los barranquilleros.



(Además: Este era el joven que fue asesinado tras ser lanzado de un vehículo en Barranquilla)



“¡Barranquilla, ciudad de emprendedores e innovadores! Poner a Barranquilla en el mapa global del emprendimiento exige fortalecer y promover el escalamiento de experiencias innovadoras de personas naturales, micro y pequeñas empresas, que promuevan el desarrollo local y el bienestar económico, social y ambiental del territorio”, agrega.



Otros temas que toca son: empleo para jóvenes, deportes, Carnaval, centros de robótica y primera infancia.

Más noticias:

- La Mojana: comunidad recolecta $100 millones para continuar con cierre de cara de gato

- Revelan video del momento en que Policía dispara y causa la muerte a motociclista

- Claudia Margarita Zuleta regresa a la contienda por la Gobernación del Cesar

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla