El precandidato a la Presidencia de la República Alex Char cumplió su tercer día en el departamento de Córdoba en desarrollo de la correría por el Caribe colombiano.



(También: El barrio San Luis ya tiene todas sus calles pavimentadas)



Char llegó en compañía de los integrantes de la coalición Equipo por Colombia. se reunió con los artesanos cordobeses, observó una presentación cultural en el monumento en honor al juglar cordobés Pablito Flórez, que se encuentra en pleno centro de Montería.

Además realizó un planchonazo por el río Sinú, recorrido típico hecho por los monterianos y allí escuchó y conversó con los jóvenes, a quienes felicitó por su participación en la política y les presentó las propuestas de mejores oportunidades en deportes, emprendimientos y calidad de vida.



(También: El Rodadero afectado por la informalidad y el descontrol)



“Tenía tiempo sin ver a los jóvenes participando en política, y si los jóvenes no participan en política no les interesa la política, no aparecen en debates, no discuten, no se hacen ver, poco a poco el futuro de este país se va a ir apagando porque quiénes van a ser los futuros dirigentes”, expresó Char.

Si los jóvenes no participan en política no les interesa la política, no aparecen en debates, no discuten, no se hacen ver, poco a poco el futuro de este país se va a ir apagando FACEBOOK

TWITTER

Dos temas importantes fueron planteados por los jóvenes cordobeses y respaldados por Char. El primero es la presencia del joven en el campo, ya que el campo cada día se está quedando sin gente por la falta de prioridad que ha tenido el Gobierno para con este sector, lo que trae como consecuencia encarecimiento de los precios de los alimentos, desigualdad, inequidad entre el intermediario que le compra la producción al campesino y el precio que ellos ganan, así lo aseguró el aspirante Alex Char.



“Cada día dejo de ser un negocio para el campesino quedarse en el campo, estimulemos que el joven vuelva al campo, que sea el nuevo protagonista del campo, es fundamental para darle vida a un sector que le da alimento a nuestro país, pero con justicia social con un intermediario que le compre a unos precios justos, con tecnología. Me parece muy importante que apoyemos al joven del campo, a que vuelva al campo”.



(No deje de leer: Carro bomba en Padilla, Cauca, deja cuatro heridos)



El otro tema abordado fue el del deporte, el precandidato aseguró que hace falta más atención a los deportistas talentosos con los que cuenta el país, y propuso que estos tengan una pensión apenas dejen de producir, ya que en Colombia los deportistas se jubilan a temprana edad y no cuentan con un estado que los acompañe para seguir generando ingresos.



Luego del recorrido por el río Sinú y la conversación con los jóvenes, Cereté fue el segundo municipio de la correría por Córdoba que visitó el precandidato, allí se reunió con el gremio de algodoneros y campesinos para dialogar sobre la importancia de la producción de sus productos y cómo apoyar su labor para así avanzar en la construcción de un país de oportunidades.



El siguiente destino y donde finalizó su recorrido fue Lorica, la capital del oro blanco, Char recorrió el centro histórico y probó la gastronomía típica de este municipio del departamento de Córdoba.

BARRANQUILLA