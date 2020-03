8 formas para ayudar a familias necesitadas de Barranquilla

El alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo Heins, dio a conocer las ocho formas para donar y ayudar a quienes realmente lo requieren en esta capital.



El mandatario explicó que los aportes pueden ir desde 50.000 pesos, y que se pueden hacer desde Barranquilla, o cualquier lugar del mundo.

“Barranquillero, con 50.000 pesos nos estás ayudando a brindarles alimentos a muchas familias de la ciudad por varios días, con 150.000 pesos nos aseguras que pasen este confinamiento con tranquilidad. Existen 8 formas para donar, lo pueden hacer desde Barranquilla, desde otras ciudades del país, e incluso desde el exterior, la hemos puesto fácil para que todos puedan ayudar a una familia, adoptando a 4 o 5 personas, y así no pasen trabajo durante esta cuarentena”, indicó Pumarejo.

Con 50.000 pesos nos estás ayudando a brindarles alimentos a muchas familias de la ciudad por varios días, con 150.000 pesos nos aseguras que pasen este confinamiento con tranquilidad FACEBOOK

TWITTER

Hasta la fecha, los registros de la Administración Distrital indican que se han recibido donaciones discriminadas así: En dinero: 96.698.734 de pesos, 1.082 mercados, y en Insumos: tapabocas, sandalias, rollos de papel higiénico y toallas de papel. “Con estos aportes se han beneficiado 1005 familias barranquilleras. La meta que se ha dispuesto es de 25.000 familias en los diferentes barrios de Barranquilla”, señala un comunicado de la alcaldía.

Medio para donar

Cuenta de ahorros Banco de Bogotá No 125.302.109

Cuenta de ahorros Bancolombia No 47.709.549.096

Cuenta de ahorros Davivienda No 024.100.003.383

Cuenta de ahorros Banco de Occidente No 800-03202-1

La transferencia debe realizarse al titular Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, con el NIT No 890.102.018-1.

Línea y edificios solidarios

La Administración Distrital también ha dispuesto de la línea para donar o solicitar ayuda alimentaria, marcando desde un celular 035 4010025.



La estrategia también incluyó las edificaciones y conjuntos residenciales a través de la campaña ‘Seamos un edificio solidario’, para aquellos que quieren entregar ayudas en especie sin salir de casa.

El alcalde Jaime Pumarejo coordina la entrega de ayudas. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Se recomienda que los ciudadanos compren un producto no perecedero adicional en su mercado y así donarlo. Lo pueden dejar en portería y la Alcaldía pasará a recoger las ayudas cuando sea necesario. El líder del equipo puede llamar al 318 712 6515 para programar la recogida.

​

Desde el exterior las donaciones se pueden realizar a través de la plataforma Vaki los ciudadanos también podrán hacer su respectivo aporte en el siguiente enlace https://vaki.co/vaki/1584970761720.

Proceso de entrega de ayudas

Las entregas de las ayudas se están haciendo de forma priorizada en la población más necesitada.



Actualmente se encuentran mapeados los barrios y las calles que presentan mayor pobreza y, de acuerdo con esto, se distribuyen.



De igual forma, quien no viva en los barrios priorizados debe hacer uso de un enlace virtual en la página web de la Alcaldía https://www.barranquilla.gov.co/registro-de-potenciales-beneficiarios-de-asistencia-alimentaria en donde podrá diligenciarlo o llamar y explicar si es trabajador independiente, vive del día a día y necesita una ayuda alimentaria.



Los requisitos para acceder a la entrega de mercado en la nueva fase son: no estar en los barrios priorizados y poder certificar que no está en el régimen contributivo. Las ayudas son gratuitas y van dirigidas a personas que verdaderamente las necesiten.