Alcaldía de Barranquilla entregará subsidios de viviendas: así podrá aplicar

El sueño de muchos barranquilleros de tener una casa propia podrá hacerse realidad gracias al programa 'Mi Techo Propio', lanzado este jueves por el alcalde Alex Char, y el cual beneficiará a 10.000 familias durante este cuatrienio.



(Vea: Video |Aparecen nuevos grafitis contra los Vega Daza en Barranquilla: ¿quién es Mairon?)



El programa surgió para incentivar la compra de vivienda nueva de interés social y prioritaria (VIS y VIP), facilitando el cumplimiento de un cierre financiero mucho más accesible para la ciudadanía y también por la necesidad de disminuir el déficit cuantitativo de vivienda en Barranquilla (5,13%, Dane 2018).

"Estoy muy entusiasmado con esto y la oportunidad de poder llevar a una familia a su casa, que ellos abran la puerta, puedan soñar con su sala, su comedor, su cocina, puedan soñar su futuro familiar alrededor de un gran esfuerzo económico”, manifestó el alcalde Alejandro Char.

Barranquilleros, hoy nace ‘Mi Techo Propio’, el programa que beneficiará a 10 mil familias con subsidios distritales para compra de vivienda nueva.



Con esta gran iniciativa de nuestro #PlanAlcalde, buscamos seguir mejorando la calidad de vida de miles de familias. Será un… pic.twitter.com/z6s6OxIhOo — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 29, 2024

¿Quiénes pueden aplicar?

Para poder aplicar a este beneficio, deberá pertenecer a familias con ingresos de hasta 4 SMMLV ($5.200.000) y que cuenten con cierre financiero para la vivienda que quieran adquirir (completar el saldo restante, sea por medio de crédito de libre inversión, leasing habitacional, ahorros, cesantías, préstamos empresariales, otros subsidios, etc).



(Puede leer: Reunión con Petro sobre tarifas de energía no ofreció soluciones concretas al problema)



Además, no haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda en el pasado y no ser propietario de una casa o apartamento en el territorio nacional.



Es importante destacar que uno de los mayores diferenciales del subsidio Mi Techo Propio es el cumplimiento de un cierre financiero. En los subsidios tradicionales es necesario contar con un crédito hipotecario; en cambio, con el subsidio Mi Techo Propio se puede cumplir un cierre financiero mucho más accesible, con la suma de varios ingresos, sean ahorros propios, cesantías, leasing habitacional y también otros subsidios de vivienda (Mi Casa Ya, Gobernación del Atlántico, Cajas de Compensación).



Esto amplía las posibilidades y facilita aún más la forma de adquirir vivienda nueva.

¿Cómo acceder?

Para acceder al subsidio de vivienda, los barranquilleros tendrán que iniciar su proceso con las constructoras de proyectos VIP y VIS registradas en el programa Mi Techo Propio.



(Además: La impactante incautación de especímenes de la biodiversidad colombiana en Barranquilla)



Mientras los interesados deben contar con cierre financiero, las constructoras deberán estar inscritas en la plataforma de la Alcaldía y cumplir con requisitos como licencias de construcción, recursos para la sostenibilidad e inclusión del proyecto.



Los proyectos registrados exitosamente tendrán acceso a la plataforma para que los ciudadanos puedan postularse, cargar los documentos y acceder al subsidio, el cual se gira directo a la constructora para ser descontado del valor total del inmueble.



El proyecto también contempla la titulación de predios, el mejoramiento de viviendas y la construcción de dos proyectos distritales de vivienda VIP y VIS.



Quienes estén interesados podrán encontrar mayor información en la página web de la Alcaldía de Barranquilla.