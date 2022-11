Por 48 horas estará suspendida la atención presencial al público en el edificio principal de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, ubicado en la Calle 34 # 43-31, como consecuencia del conato de incendio en la central eléctrica que afectó toda la parte de sistemas.



(Además : Atlántico: los centros de salud nuevos que no funcionan porque no tienen luz)



Entre este lunes y martes se ordenó a los trabajadores, que asisten a la alcaldía, a realizar labores a remoto. "Es decir que gran parte de las actividades no están paralizadas", explicó un funcionario.

El conato de incendio se registró a las 7 a.m. de este lunes en el parqueadero, zona donde se encuentra la planta eléctrica. 30 bomberos y 5 máquinas llegaron al lugar a controlar la situación.



(También: La fuga de agua que tiene a unos 60 barrios de Barranquilla sin el servicio)



El humo se logró filtrar en la zona de atención al público y algunas oficinas, por lo que se aviso a los funcionarios y público en general la decisión de cerrar el acceso a cualquier persona al edificio ubicado en el Paseo Bolívar, Centro de Barranquilla.



La decisión de suspender la atención presencial fue notificada a empleados y público mediante el decreto 0450 del 28 de noviembre en el que se ordena “suspenden los términos procesales de las actuaciones administrativas que se adelantan en la administración central del Distrito de Barranquilla y la atención presencial al público en el edificio central de la alcaldía del distrito de Barranquilla”, firmado por el alcalde encargado Juan Manuel Alvarado.

📣Información sobre la sede Paseo Bolívar🧑‍💻



🗣Comunicamos a los barranquilleros que deban realizar trámites con el Distrito que las oficinas de Atención al Ciudadano estarán atendiendo sus requerimientos, debido a que los servicios en el edificio del Centro siguen suspendidos.⚠️ pic.twitter.com/xY4WMSVmP9 — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) November 29, 2022

Por lo anterior, la alcaldía también debió realizar modificaciones para no afectar a los contribuyentes cuyo Nit terminen en 3 y 2 y cuya fecha límite establecida para el cumplimiento de la obligación de declarar y pagar retenciones y autoretenciones del impuesto de industria y comercio fue el 28 y 29 de noviembre de 2022.



(No deje de leer: Ella es Amparo Regino, la mujer más alta del Caribe)



Estos contribuyentes podrán cumplir la obligación tributaria sin incurrir en sanciones ni intereses moratorios a más tardar el día miércoles 30 de noviembre de 2022

BARRANQUILLA