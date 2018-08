Alcaldía anunció vías que fortalecerán el recaudo de su cartera

En materia de finanzas, luego de haber conseguido pagar la deuda que tenía al Distrito en Ley de Pasivos (o Ley 550), continúa el plan de recaudo y recuperación de cartera de la Alcaldía de Barranquilla.



Esta semana, las oficinas de comunicaciones de las secretarías de Tránsito y Seguridad Vial, como la de impuestos, anunciaron mecanismos jurídicos de presión para conseguir ese objetivo.

En el caso de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, se recurrió a la puesta en marcha de operativos en vías para la verificación de deudores morosos de derechos de tránsito y multas por infracciones a las normas de movilidad.



Lo que se busca, con dicha estrategia, es darles curso a los procesos que se encuentran en cobro coactivo de las vigencias de 2017 y años anteriores, según explicó esa dependencia distrital.



Lo anterior, amplió el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Fernando Isaza, es amparado por el plan de recaudo y recuperación de cartera en cumplimiento a lo establecido en los artículos 140 de la Ley 769 de 2002, y entidad bajo su mando, en su condición de autoridad distrital de tránsito y transporte, tiene la competencia para dichos cobros.



Lo que se quiere es brindar información a la ciudadanía y así evitar que sean inmovilizados los vehículos por la orden de embargo impartida como medida cautelar.

“Se quiere generar conciencia al infractor de conocer, cumplir y respetar las normas de tránsito”, anotó el funcionario.



La autoridad tiene la obligación de iniciar la acción de cobro coactivo y obtener el pago de las obligaciones que voluntariamente no ha realizado el deudor.



A su juicio “si no hay una efectiva acción de la autoridad para cobrar estas multas, se contribuye a la cultura del no pago de las multas y, además, se afecta la seguridad vial de la ciudad”, agregó.



Así las cosas, Isaza enfatizó en que los infractores y dueños de vehículos con impuestos y comparendos vencidos, tienen la oportunidad de realizar el pago total de la deuda, de conformidad con el Acuerdo 005 de 2018.



Sin embargo, no todo son malas noticias para los propietarios de vehículos que se encuentren en mora, ya que pueden acogerse al descuento del 90 por ciento sobre el total de los intereses moratorios, hasta el próximo 31 de agosto; y el 40 desde el primero de septiembre hasta el 31 de octubre del 2018.



“Hemos sido enfáticos en llevar el mensaje de autorregulación, de respeto a las normas para evitar inconvenientes a futuro y proteger la vida. Quien cometa infracciones será sancionado y se le aplicará todo el rigor de los procesos. Necesitamos ciudadanos comprometidos con Barranquilla, la ‘Capital de Vida’”, reiteró Isaza.

Embargos por predial

Por otra parte, un grupo de 35.000 contribuyentes que el Distrito de Barranquilla perfiló por el no pago de impuestos de vigencias anteriores del impuesto predial ya comenzaron a recibir en sus casas las notificaciones de los embargos que se iniciaron en su contra. Se trata de otra de las medidas con las que la Alcaldía espera recaudar más de 95.000 millones de pesos.