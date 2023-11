'Los generadores botando agua, cobrando caro y subiendo precio': Jaime Pumarejo

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, volvió arremeter contra el sistema tarifario del servicio de energía eléctrica en el país, que sigue afectando el bolsillo de empresarios y familias en el Caribe colombiano.



Pumarejo cuestionó el hecho de que, a pesar de los pronósticos del fenómeno de El Niño, se sigue botando agua de los embalses, tal como lo han advertido expertos y entidades como el Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (CEERA) y Asoenergía.

“Los generadores botando agua, cobrando caro y subiendo precio”, afirmó el mandatario barranquillero. “Subió el año pasado con invierno histórico; este año, con El Niño leve, especulan. La generación y la transmisión necesitan un remezón regulatorio y un mea culpa”, dijo el mandatario barranquillero.



En su pronunciamiento, Marco Vera, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua -CEERA-, dijo que “no es racional que, en condición de escasez de hidrología, como en la que nos encontramos en este momento por la presencia del fenómeno de El Niño, se presenten vertimientos en los embalses, sin tener una clara y justificable explicación técnica o ambiental y que debe sustentar cada agente”.



Por su parte, Sandra Fonseca, presidenta ejecutiva de Asoenergía, sostiene que “los vertimientos deberían evitarse a toda costa pues tienen un efecto adverso, no solo en precios sino en confiabilidad. La propuesta de Asoenergía es que el costo de los vertimientos sea asumido por los generadores y no por la demanda”.

Se necesitan que entren los proyectos de energías renovables

Pumarejo también pidió que “se necesita que entren los proyectos de energía renovable rápido. La colectora de La Guajira y que nos dejen empezar a construir el parque eólico costa afuera en Barranquilla”.

Recordó que "hace tres años empezamos a hablar de lo que serían las consecuencias de un sistema energético mal regulado. Hace dos, casi, impusimos una demanda con los demás alcaldes del Caribe colombiano por la tarifa diferencial del Caribe, la cual le cobra a los miembros o ciudadanos del Caribe 20 % más en tarifa que el resto del país, volviéndonos ciudadanos de menos madre”.



El mandatario distrital también se refirió a que “al mismo tiempo hemos llamado la atención de las distorsiones en el mercado que están causando que la generación y la transmisión tengan precios especulativos, muy por encima de lo que deberían estar cobrando y de acuerdo con análisis sobre cómo cobran en países muy similares a los colombianos”.



Insistió en que “tenemos que regular mejor el sistema para que baje el costo de la energía y que dejemos de especular con precios y, peor aún, el bolsillo y la competitividad de los colombianos. Hay que actuar y hay que actuar ya".

Leonardo Herrera Delgans con información de la oficina de prensa de la Alcaldía

Escríbeme a leoher@eltiempo.com y en X:@leoher70