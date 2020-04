Alcalde amenaza con suspender el Transmetro

Las advertencias y planes anunciados para poner en marcha en la prestación del servicio de transporte público masivo ayer en Barranquilla no salieron del todo bien.



La entrada a trabajar de algunos sectores, como la construcción y manufactura, volvieron a generar congestiones y aglomeraciones en las estaciones de Transmetro. Algunos usuarios irrespetaron las medidas y fomentaron el desorden.

En Soledad, en el barrio La Central, un grupo de personas retuvo un bus que ya tenía la capacidad permitida completa. Pero los usuarios de la comunidad querían subir de todas maneras.“Como el operador del bus no les abrió, lo bloquearon y no le daban paso al vehículo hasta que llegó la Policía”, contó un funcionario de la empresa.

Otro contratiempo que se registró fue que uno de los buses del sistema se varó, y los pasajeros no esperaron a que mandaran otro, sino que se subieron en el que venía detrás, generaron congestión y sobrecupo, incumpliendo con la medida de garantizar la movilización hasta un 35 por ciento de la capacidad, decretada por el Gobierno Nacional.



En una de las fotos, que los usuarios colocaron en las redes sociales, se puede ver personas apretujadas en uno de los buses.

La situación terminó por generar la violación a las medidas de restricción que se han establecido para prevenir contagios por covid-19, especialmente las que buscan mantener el distanciamiento físico entre los pasajeros en el interior de un vehículo.



El tema generó tanto malestar entre las autoridades que el Distrito está dispuesto a suspender rutas, si los usuarios no colaboran.



“Le hemos dicho a todo conductor de bus de Transmetro y de transporte público que no arranque si hay sobreoferta. Que se baje del bus y se vaya si quiere, pero que no puede permitir que atentemos contra el esfuerzo que hemos hecho”, manifestó en tono enérgico el alcalde Jaime Pumarejo.

La empresa ya había presentado una tipología de cada vehículo, en la que se explicaba la cantidad de personas permitidas de la siguiente manera: articulado, 48 personas; padrón, 27; busetón, 16.



Transmetro aumentó ayer su flota operativa de 112 a 147 buses en circulación, a fin de disminuir los tiempos de frecuencia de las rutas. La empresa reportó que entre las 5:00 a. m. y 4:00 p. m. movilizó a 20.126 usuarios, 80 menos que el lunes pasado.



“Si no tenemos la colaboración de los usuarios vamos a evaluar la suspensión de algunas rutas o de la totalidad del sistema y los usuarios deberán buscar métodos alternativos de transporte”, puntualizó Pumarejo.

Medidas para el transporte

- El uso obligatorio de tapabocas, evitar contacto físico y no se puede viajar personas de pie en los buses.



- Continuarán limpieza de buses. Iniciará a mayor escala la medición de temperatura en puntos clave de la ciudad.

LEONARDO HERRERA DELGHANS

Para EL TIEMPO Barranquilla

@Leoher69