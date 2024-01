Atlántico: alcalde no pudo ingresar a su despacho porque no aparecían las llaves

Este martes cuando Ameth Juan Hanna, nuevo alcalde de Luruaco, en el Atlántico, se disponía a ingresar a su despacho, un hecho curioso impidió que su primer día oficial como mandatario transcurriera de manera normal.



"La llave, ¿dónde está la llave?", no es el estribillo de la famosa canción 'La llave', pero caía perfecto a quiénes esperaban que aparecieran las de la Alcaldía para poder ingresar.

El mandatario y parte de su equipo de trabajo permaneció durante un largo tiempo esperando para poder entrar a su nueva oficina, sin embargo, las llaves no aparecían. Nadie daba razón de ellas, pues como por arte de magia, desaparecieron.



Ameth Juan Hanna habría denunciado que no hubo el suficiente empalme con la anterior mandataria, Marly Gutiérrez.



Finalmente, y luego de una larga espera, el personero ayudó a encontrar las llaves para poder abrir el despacho municipal, el cual habría encontrado en un estado lamentable.



“Me encontré que todo estaba cerrado con una reja y un candado. Luego de unas horas encontraron la llave y cuando entramos lo que vimos fue un desastre total. Los documentos y el escritorio estaban en el piso, se llevaron algunas cosas. Estamos asumiendo con lo poco que nos dejaron”, relató el alcalde.



Indicó, además, que la situación se torna más compleja, pues al no haber el empalme requerido, no tiene conocimiento de los documentos necesarios para conocer el estado del municipio.



“Ellos han puesto problema para todo, no hay información de hacienda ni de gobierno, tampoco han entregado los vehículos y no hay un inventario claro sobre el presupuesto del municipio", explicó.



Asimismo, añadió que "tenemos conocimiento de un presupuesto de $48 mil millones que se presentó en el Concejo Municipal, pero creo que no vamos a poder disponer de nada de eso porque hay un lío jurídico con respecto a una modificación en este mismo, así que estamos esperando que el tribunal se pronuncie”.

Juan Hanna, del Movimiento Alternativo Indígena y Social 'Mais', se impuso en las pasadas elecciones del 29 de octubre con el 45,58 % de los votos (8.176), sobre el 24,50 % (4.395) de Antonio Roa Montero, del partido Cambio Radical.



Su posesión como alcalde de Luruaco se desarrolló en la Casa de Cultura del municipio, con la participación de la comunidad.

