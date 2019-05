Alcalde de Soledad denuncia que congresistas intentan retirarlo

Joao Herrera, alcalde de Soledad, en Atlántico, denunció este sábado que tres congresistas intentaron sobornar a un juez y fiscales para tumbarlo de su cargo.



La fuerte reacción del mandatario se desprende tras conocer esta semana que la Procuraduría General de la Nación le abrió un juicio disciplinario por un supuesto caso de malversación de 46 mil millones de pesos durante los años 2017 y 2018.



Herrera aseguró que apenas el fin de semana fue notificado mediante oficio para que se presente el próximo martes y sostuvo que no existe en la ley algo llamado 'juicio disciplinario'.

“No he tenido oposición sino enemigos desde que asumí el cargo hace tres años”, dijo el alcalde del segundo municipio del Atlántico, ubicado en el Area Metropolita de Barranquilla.



Herrera denunció que los dos senadores y el representante a la cámara le han declarado la guerra porque, dice, no les entrego las secretarías, “para robárselas, mis funcionarios son por méritos”. Aclaró, además, que prefiere no revelar los nombres de los congresistas porque, asegura, presentará una denuncia penal contra ellos en los próximos días.

Tal como anuncié los ataques no paran, hoy me enteré que los enemigos de Soledad intentaron sobornar a dos jueces para que autorizaran allanamiento a mi residencia, con el fin de hacer daño y desacreditar nuestra administración. — Joao Herrera (@herrerajoao1) 4 de mayo de 2019

Hoy recibí citación de la Procuraduría Provincial de Barranquilla, para notificarme del trámite verbal con audiencia que permita controversia en debido proceso. pic.twitter.com/mKsGKKyuLg — Joao Herrera (@herrerajoao1) 3 de mayo de 2019

“Desde el mismo día que me posesione me han perseguido, todos los días me colocan derechos de petición y hay requerimientos con 120 puntos, es decir necesitaría de 3 abogados para responderlos”, subrayó.



Herrera aseguró que en Soledad y Barranquilla todos saben quienes son estos dirigentes, que precisamente, sostuvo, fueron los que durante años atrás tuvieron el control del municipio y desangraron sus arcas. "Llev 100 obras ejecutadas y eso es lo que les duele”, puntualizó.



LEONARDO HERRERA DELGANS

BARRANQUILLA