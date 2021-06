Procuraduría indaga si el alcalde  de Malambo cometió acoso laboral

Una indagación preliminar es el proceso que abrió la Procuraduría General de la Nación a Rummenigge Monsalve, alcalde de Malambo, “por presuntas irregularidades en la aceptación de la renuncia laboral de la exgerente del Hospital Local Santa María Magdalena” Eimy Liz Camargo Molina.

El ente público manifestó que se investiga si el alcalde “forzó a la exfuncionaria a retirarse de su cargo, luego de que presuntamente nombrara a otro servidor en el mismo puesto, sin la aparente aprobación de la junta directiva de la institución de salud”.



Además el mandatario municipal tendrá opción de entregar su versión acerca del tema.

Los hechos



Fue una situación bastante difícil hasta altas horas de la noche me tuvieron en la Alcaldía municipal, y durante todo el día yo me negué a firmar la carta

Una denuncia de Eimy Liz Camargo Molina, quien hasta la noche del miércoles se desempeñó como gerente del Hospital de Malambo, ha causado controversia y muchos comentarios.



Se dio a conocer por parte de la administración local, que la exfuncionaria renunció a su cargo, pero fue esta misma quien se pronunció y dijo que su caso no se trataba de una renuncia, sino de la presión del alcalde Rumenigge Monsalve, quien se apoyó en una carta protocolaria que ella firmó obligada hace un año, antes de asumir el cargo, al cual llegó por un concurso de méritos.



“Lo que yo preveo es que el mandatario municipal hizo efectiva una carta de renuncia 'protocolaria', sin una fecha definida, que al momento de mi posesión, me presionó y forzó para firmar, porque manifestaba, a través de uno de sus subalternos, que si no firmaba dicha carta no me entregaba la posesión”, manifestó en diálogo con Emisora Atlántico.



“Fue una situación bastante difícil hasta altas horas de la noche me tuvieron en la Alcaldía municipal, y durante todo el día yo me negué a firmar la carta, ya pasada la noche. Ya vencida del cansancio, del esfuerzo, me sentía incluso como si estuviera pidiendo una dádiva, una limosna”, sostuvo.

