Alcalde de Malambo pide armar a comerciantes para frenar delincuencia

Unas declaraciones del alcalde de Mañambo Rumenigge Monsalve, causaron polémica en la región.



“No vamos a permitir que los delincuentes estén armados y los comerciantes que trabajan todos los días, por sostener a su familia en medio de esta crisis, estén siendo intimidados por delincuentes a mano armada”, manifestó el alcalde.



(Le puede interesar: Misteriosa desaparición de modelo caleña tras viaje a Cartagena)

El mandatario hizo el pronunciamiento cuando se dirigía a la comunidad en las instalaciones de un colegio, acompañado de miembros de Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea.



De inmediato, la propuesta que surgió durante el fin de semana generó controversia en el municipio que hace parte del área metropolitana de Barranquilla, el cual sufre por altos niveles de delincuencia.



Atracos y extorsiones afectan seguidamente a comerciantes y empresarios del municipio. Entre los hechos que más estupor generó con relación a estos delitos, estuvo la cancelación de la ruta correspondiente a la empresa de transporte público Transmecar, cuya sede está en Malambo.



(Además: Así es la vida de 6, el joven con el nombre más corto de Colombia)



Los conductores fueron amenazados por el no pago de extorsiones y decidieron no circular por las calles.



En todo caso, hay quienes piensan que responder con armas no es la mejor solución.



“Estamos buscando el problema de una manera muy superficial. Se necesitan intervenciones sociales de fondo y una medida como esta lo que puede hacer es facilitar que los delincuentes acceden más rápido a las armas”, aseguró Luisa Aguilar, líder comunitaria.



Los comerciantes de la población, quienes dicen que se sienten más vulnerables en horas de la noche, aseguran que no se trata solo de portar armas con salvoconducto para aplacar a los delincuentes, sino de contar con mejor respuesta de parte de las autoridades.



“Debemos contar con más presencia de la Policía en las calles e igualmente con mayor respuesta de la rama judicial. Hemos visto gente capturada y en pocos días otra vez caminan las calles delinquiendo”, sostuvo Miguel Orozco, propietario de un restaurante.



Desde los gremios estuvieron de acuerdo con la propuesta del alcalde.



“En el departamento, anualmente, incautan más de mil armas de fuego ilegales. Si el Estado no puede controlar esta situación, deberían permitirle el porte de estas a los ciudadanos que ya las han adquirido de manera legal”, afirmó Orlando Jiménez, vicepresidente de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco).



BARRANQUILLA