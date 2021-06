Alcalde de Malambo desacata orden de reintegro de funcionaria 

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo le ordenó a Rummenigge Monsalve, alcalde del municipio, suspender el decreto No. 112, que fue expedido el pasado 4 de junio y con el cual se oficializó la renuncia de Eimy Camargo, quien se desempeñaba como gerente de la E.S.E. Hospital Local de Malambo.

De acuerdo a lo comentado por Camargo, el mandatario local no ha cumplido con la orden judicial, que pide reintegrar a la funcionaria a su cargo "hasta que se dicte fallo dentro de la presente acción constitucional".



“El día jueves 10 de junio, el señor Buelvas ingresó a las 10:30 de la noche hasta la E.S.E. violentando las cerraduras e imponiendo personal de seguridad en la institución.



El día viernes, el juez emitió una medida cautelar de obligatorio e inmediato cumplimiento y al día de hoy ha sido desacatada por completo esta ordenanza”, relató Camargo en diálogo con Emisora Atlántico.

La funcionaria, quien llegó al cargo por concurso de méritos, agregó que este martes regresó al hospital para retomar su trabajo, teniendo en cuenta la orden del juez. Lo hizo en compañía de delegados de la Procuraduría Provincial de Barranquilla, pero al arribar, se encontró con que Heger Buelvas Yepez (gerente encargado) se negó a abandonar su posición, asegurando que sus abogados manejarían el caso.



“Me he sentido vulnerada en mis derechos como funcionaria, como servidora pública, como mujer, como madre. La manera tan ruin como me han tratado, no tiene justificación alguna. Yo solo estoy defendiendo mis derechos, no soy una delincuente. Soy una profesional que llegó hasta la E.S.E. con el compromiso de trabajar por el mejoramiento de los servicios de salud de la institución y no es justa la manera como estos señores se han comportado conmigo”, añadió Camargo.



La Procuraduría Provincial de Barranquilla anunció una investigación preliminar contra el alcalde Monsalve Álvarez por las presuntas irregularidades al aceptar la renuncia de la gerente.



Camargo instauró una denuncia penal en la Fiscalía por los delitos de prevaricato, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y falsedad material.

