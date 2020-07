'Barranquilla sería la primera ciudad del país en salir de covid-19'

Citando cifras de la Alcaldía Distrital, del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud y Protección Social, el alcalde Jaime Pumarejo aseguró este lunes que "Barranquilla sería la primera ciudad capital de Colombia en alcanzar el pico de la pandemia y la primera en empezar a salir de él".



Pumarejo sostuvo que se basa en en gráficas que registran el comportamiento que ha venido mostrando la pandemia en Barranquilla, y explicó que hay tres razones básicas para hacer este anuncio: la evolución del ciclo epidemiológico; las medidas restrictivas que se adoptaron en la ciudad, en algunos casos severas pero necesarias; y la sensibilidad de la ciudadanía, que entendió finalmente la gravedad de esta amenaza.

El mandatario hizo el anuncio sobre el medio día de este lunes a través de una alocución por las redes sociales, en las que también contó que la tasa de contagio pasa de 4 a 0,58, la tasa de personas recuperadas asciende al 44%, la ocupación de UCI baja al 73%, y el número de fallecidos por causa natural cae drásticamente.​



Pumarejo también anunció que para el 21 de julio iniciará la fase de reactivación económica y social de la ciudad, con la reapertura del comercio.



El mandatario felicitó a los barranquilleros por su comportamiento, especialmente en los días más críticos. Sin embargo, pidió no bajar la guardia y anunció un nuevo paquete de medidas que regirá desde este jueves 16 de julio.



(También: Este es el exjuez que rechazó '200 barras' del senador Pulgar).

​

Y el levantamiento de la ley seca, que regirá por última vez en esta nueva ola de medidas hasta el 16 de julio, cuando se celebra el día de la Virgen del Carmen.

Lo estamos haciendo, Barranquilla. Le estamos ganando la batalla al covid-19. Sabía que lo podíamos lograr FACEBOOK

TWITTER

“Lo estamos haciendo, Barranquilla. Le estamos ganando la batalla al covid-19. Sabía que lo podíamos lograr. El encierro ha sido muy duro y por momentos ha agotado la paciencia. El estigma que nos cayó como ciudad fue, del mismo modo, inclemente. Pero a los barranquilleros nada nos detiene. A nosotros nada nos queda grande”, afirmó el alcalde.

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, informó que la ocupación de UCI baja al 73%, y el número de fallecidos por causa natural cae drásticamente. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Las cifras de la lucha contra la pandemia

El alcalde hizo un balance de la situación del coronavirus en el Distrito y según su informe este es el panorama de la ciudad:

Del total de contagiados reportados hasta hoy por COVID-19 (18.748), el 43.8% están recuperados . El 19 de junio los recuperados correspondían al 22%. “Lastimosamente el 6% ha fallecido, y de estos el 72% hacen parte de la población de adultos mayores ”, dijo el mandatario.

Según la Estimación del Número Reproductivo Efectivo, del INS, la tasa de contagio de la ciudad, que llegó a ser de 4 (en el peor momento, cada portador contagiaba a cuatro personas) , está hoy en 0,58 con corte a 3 de julio.

Un indicador muy diciente, porque contabiliza las muertes por cualquier patología (exceptuando las muertes violentas), es el de muertes por causas naturales, que se toma del registro de los certificados de defunción administrados por el DANE. Normalmente, el comportamiento de los fallecidos al día por muerte natural en las ciudades o países es estable. En Barranquilla, históricamente fallecen al día entre 14 y 22 personas.

La pandemia por COVID-19 ha alejado el número de fallecidos por muerte natural diario de los promedios históricos. Desde el día que alcanzamos el número más alto de fallecidos por muerte natural no fetal en la ciudad (91), empezamos a bajar. El fin de semana que acaba de transcurrir, alcanzamos un promedio de 35 fallecidos. De mantenerse la tendencia de los últimos 30 días, volveremos a tener nuestros histórico de muertes por causas naturales dentro de seis semanas.

La ocupación de UCI, que llegó a estar por encima del 90%, bajó a 73%.

Las remisiones solicitadas al CRUE, que llegaron a ser de 29 por día, llegaron a 11 de julio, a 9 diarias.

Bajará el nivel de la alerta

Pumarejo advirtió que el peligro no ha pasado, el virus no se ha ido, "de manera que no podemos bajar la guardia”, afirmó al señalar que de mantenerse la tendencia que hoy muestra, Barranquilla bajará su nivel de alerta y pasará de naranja a amarilla el 21 de julio.



“En su momento declaramos la alerta naranja, porque la capacidad hospitalaria de la ciudad estaba siendo rebosada por la demanda", contó el alcalde en su alocución al explicar que la ocupación de UCI, que históricamente era de un 85%, llegó a estar por encima del 90% en el peor momento del ciclo epidemilógico. "Hoy la ocupación es del 73%. Y las remisiones a través del Centro de Regulación de Urgencias, que llegaron a ser de 29 por día, están en 9 diarias. Las condiciones están dadas para bajar a la categoría de alerta amarilla”.



El burgomaestre prometió que si la tendencia se mantiene, cada 15 días se irá desescalando la emergencia. La idea es que, de aquí a finales de agosto, se puedan reabrir los parques, autorizar el ‘pico y cédula’ de cuatro dígitos hasta desmontarlo por completo, levantar la ley seca, reabrir templos, gimnasios, escuelas culturales, el transporte intermunicipal y el transporte aéreo, y los primeros restaurantes en terraza.

Control a la fiesta de la Virgen del Carmen

Las siguientes son las medidas que rigen del 16 al 20 de julio, con lo que las autoridades comienzan a prevenir que no se registren aglomeraciones ni celebraciones por la tradicional fiesta de La Virgen del Carmen, que esta ciudad tiene mucha acogida, en especial entre el gremio de los transportadores.

El toque de queda rige hasta el 16 de julio, inclusive, desde las cero horas (00:00) hasta las 24 horas. En esta fecha no habrá procesiones ni celebraciones religiosas que impliquen aglomeraciones. A partir del 17 de julio, se levanta el toque de queda. La ley seca regirá los fines de semana, desde el viernes a las 8:00 de la noche hasta el lunes a las 5:00 de la mañana, o el martes si es lunes festivo. Se mantiene el ‘pico y cédula’ de dos dígitos. La atención del comercio al público se mantiene solo de manera virtual y por servicio a domicilio, inclusive el día sin IVA autorizado en Colombia para el 19 de julio.

Sobre la reactivación económica

Otra buena noticia que entregó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, fue la relacionada con el inicio de la fase de reactivación económica y social de la ciudad, que inicia el 21 de julio hasta el domingo 2 de agosto:

Se levanta la restricción al comercio presencial, de manera que los establecimientos que venden productos no esenciales podrán atender al público. También lo podrán hacer bibliotecas y lavanderías. La ley seca se mantiene desde el viernes a las 8:00 de la noche hasta el lunes a las 5:00 de la mañana. Se mantiene el ‘pico y cédula’ con dos dígitos. Los vendedores informales del centro de la ciudad deberán mantenerse en casa. Para ello, la Alcaldía Distrital mantendrá el beneficio económico que les otorgó con el cierre. Barranquillita queda habilitado solo para venta de mayoristas

También le puede interesar

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @Leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com