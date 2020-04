Albergues temporales, una ayuda vital en el Atlántico 

Hasta hoy son nueve los pacientes de municipios del Atlántico que fueron trasladados a albergues especiales, designados por la Gobernación para enfermos con covid-19. Ya cuatro de estos fueron dados de alta.



"Estas son zonas en las que estas personas que, si bien no requieren hospitalización, necesitan una atención especial y queremos que se mantengan alejadas de sus familias, por un tiempo, mientras se recuperan del todo", manifestó la mandataria departamental Elsa Noguera.

Las zonas de aislamiento fueron creadas para albergar a pacientes con síntomas leves de coronavirus, quienes no requieran hospitalización. Tienen la comodidad y los niveles de cuidado como rasgos principales. El seguimiento del personal médico es constante.



"Ya todos los sitios cuentan con las condiciones necesarias para albergar a pacientes que lo requieran, pero no los vamos a abrir todos al tiempo, sino en la medida en que las circunstancias así lo requieran", agregó la gobernadora.



Los lugares acondicionados fueron designados por la gobernadora. Están ubicados en la antigua escuela de Policía, en la sede de una caja de compensación familiar y en tres planteles educativos, distribuidos en diversas zonas del departamento, buscando así, que tras el dictamen médico no demore el traslado del paciente.

BARRANQUILLA