Airbnb y Homeaway tienen disparada la hotelería pirata en Santa Marta

Las plataformas de alojamiento Airbnb y Homeaway en la última temporada de vacaciones afectaron aproximadamente un 25% de la ocupación hotelera formal en Santa Marta.

Lo anterior fue la conclusión que dejó un estudio contratado por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia – Cotelco que busca presentar las conclusiones y recomendaciones sobre el riesgo que afronta el sector de la hotelería frente a estas dos alternativas digitales que han tomado fuerza en la ciudad.



Las conclusiones que dejó dicho análisis precisan que Airbnb y Homeaway le restaron alrededor de 800 noches mensuales a los hoteles que pagan impuestos en la ciudad.



De acuerdo a dicho informe el número de propiedades registradas en la capital del Magdalena, pasó de nueve en el 2011 ha 6837 inmuebles inscritos actualmente, con más de 3700 activas y prestando servicios turísticos de manera permanente.



El estudio reveló además que, aproximadamente 3815 personas administran propiedades que se encuentran en la plataforma. Actualmente el 64% de las propiedades son alquiladas de manera total, no por habitaciones.



Durante el periodo de estudio (septiembre de 2016 hasta diciembre de 2018), 5543 apartamentos y viviendas, es decir el 81.1% del total, han facturado alrededor de 24.7 millones de dólares, unos 75.000 millones de pesos.



El porcentaje de ocupación máxima de esta plataforma en el Distrito de Santa Marta se da durante los meses de diciembre y enero, con un pico del 44% de ocupación del total de propiedades. Sin embargo, el 15% de dichas propiedades, concentran el 80% de los ingresos totales, de allí su gran impacto.



En promedio estos alquileres se hacen por un valor de entre USD 70 y USD 120 cada una, es decir entre 210 mil y 360 mil pesos aproximadamente.



Frente al impacto negativo que están causando Airbnb y Homeaway al sector hotelero, Cotelco dio a conocer su posición, en la cual precisa que su solicitud no es que se restrinja la implementación de las plataformas, sino que a través de ellas se promuevan servicios formales que generen tributos que sean invertidos en el destino turístico.



“Es claro que esta plataforma llegó para quedarse, pero en la medida en que todo el mundo pague sus impuestos y la plataforma promueva hospedajes legales, es totalmente aceptable”, manifestó Gustavo Toro, presidente ejecutivo nacional de Cotelco.



El gremio insistió al Distrito tener en cuenta esta información para lograr que los hospedajes informales no solo se formalicen, sino que aporten en términos económicos, sociales y ambientales, contribuyendo así a mejorar la calidad y competitividad de la ciudad.



“Vemos una valiosa oportunidad en estas plataformas, que si regulan como en otras ciudades, puede impulsar mucho más a la ciudad en materia turística y arrojar nuevos recursos para mejorar El Rodadero, Taganga, Bello Horizontes y Pozos Colorados”, agregó Omar García, presidente de Cotelco, capitulo Magdalena.Cabe indicar que el 29% de estos hospedajes informales están ubicadas en El Rodadero y el 20% en el corredor de naturaleza.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta