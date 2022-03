Después de dos años, Barranquilla volvió a vibrar con el desfile de Batalla de Flores, que se realizó este sábado en la vía 40, donde disfraces y danzas se congregaron. También lo hicieron famosos, como Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista.



La joven recorrió el ‘cumbiódromo’ en una carroza y también lo hizo a pie en un sector de la ruta, en la que recibió el saludo de los asistentes. Sin embargo, al finalizar su presentación, contó una historia que dio de qué hablar.

En una serie de videos que publicó por medio de su cuenta de Instagram, aseguró que no la iban a dejar desfilar, pese a tener compromisos comerciales pactados con anterioridad, calificando el incidente como “una rosca”.



“Resulta que ayer (viernes) a las 7 de la noche le dijeron a la marca que a mí no me podían subir como talento. Entonces ellos les explicaron todo el contexto comercial del asunto y les dijeron que si me subían los iban a sancionar”, dijo la mujer.

📳 La “influencer” Aida Victoria Merlano aseguró que intentaron no dejarla participar de la #BatalladeFlores, el desfile de apertura del carnaval de Barranquilla y tuvo que “camuflarse”



“Hicieron una rosca tremenda para no dejarme montar mi carroza y así sea a pie me la bailo” pic.twitter.com/7m3LocuEVU — korraleja.co ® (@Korraleja) March 27, 2022

¿Por ser la hija de Aida Merlano?

Según la influencer, este supuesto intento por impedir su desfile habría sido por ser hija de Aida Merlano, quien se encuentra fugitiva de las autoridades colombianas.



“Ni te digo todo lo que hablaron cuando vieron mi nombre en esa lista. Por eso te estoy diciendo que aquí la rosca comanda todo. Entonces mandé a poner la plataforma en el tráiler de una comparsa y así pude salir”, explicó.



Merlano confesó que, después de esperar dos horas “escondida”, finalmente pudo salir “camuflada” con un disfraz que después se quitó para recorrer la fiesta con su traje original.



