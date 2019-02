Transmetro denuncia 52 agresiones contra sus empleados en Barranquilla

La empresa de transporte público Transmetro S.A.S eleva su voz de protesta en contra de los 52 casos de agresiones que se han registrado en los últimos 8 meses en las estaciones. Los ataques van dirigidos a los guías que hacen parte del programa SúbeT a la Cultura Transmetro.

El último caso se registró este martes en la estación Alfredo Correa De Andréis (Troncal Olaya Herrera, Carrera 46, entre calles 60 y 62), cuando un vendedor, al parecer extranjero, identificado como Anderson, se negaba a devolver el dinero a una usuaria que le compró, y fue confrontado por un guía del Sistema; la reacción del vendedor fue propinarle una fuerte golpiza a este funcionario, a quien dejó en delicado estado de salud.



El agresor se dio a la huida al salir por una de las puertas laterales de la estación; sin embargo, es buscado por agentes de la Policía Metropolitana y será denunciado por la persona agredida.



Situaciones como el no pago del pasaje por parte de vendedores ambulantes y padres que se niegan a pagar el pasaje de sus hijos, cuando su estatura supera el límite para viajar gratis (80 centímetros), y de usuarios en estado de embriaguez son los que con frecuencia terminan en agresiones contra los guías.



En la estaciones La Arenosa (Carrera 46 entre carreras 41 y 43) y La Catedral (Carrera 46 entre calles 50 y 53) son otros puntos que se dan agresiones en contra de miembros del equipo logístico de Transmetro.



Para Ruby Rubio, subgerente de comunicaciones y atención al cliente "No es admisible que se reaccione de manera tan agresiva contra personas que están allí para servir y para hacer cumplir normas de convivencia, en beneficio de los ciudadanos que usan Transmetro".



Transmetro recuerda que todo acto que perturbe la tranquilidad de los usuarios, como las ventas frecuentes en estaciones y buses del Sistema, están prohibidos en el Código de Policía, y en el Manual del Usuario del Sistema. Por ello pide a los usuarios que eviten comprar a los vendedores, no autorizados, para no continuar estimulando su presencia en el Sistema.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

BARRANQUILLA

En Twitter: @Jorgedelahoz2