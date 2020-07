Reducción de flota, una de las causas de aglomeraciones en Transmetro

No es el mejor momento por el que pasa Transmetro, sistema de transporte masivo de Barranquilla y su área metropolitana. Al anuncio de sus operadores de suspender operaciones por falta de recursos, se le suma la reducción de la flota que ha generado la aglomeración de los usuarios en los portales, poniendo en riesgo las medidas para el distanciamiento social.

Así lo confirmó este martes a EL TIEMPO el gerente del operador UT Sistur, José Picón, quien aseguró que los vehículos que entran a mantenimiento no pueden ser reparados y, por consiguiente, tardan en volver a circulación.



“Los buses que van entrando con situaciones de mantenimiento no se pueden atender por la insuficiencia de recursos, ya no tenemos insumos. La semana pasada teníamos 169 buses, hoy tenemos 142. Con los otros insumos ya no vamos a contar a partir de mañana (miércoles)”, sostuvo el funcionario.



Ante la situación, los usuarios han expuesto sus quejas por las largas esperas tanto en los portales como en las estaciones y paraderos. En la mañana del lunes y en las primeras horas del martes reportaron aglomeraciones en el Portal de Soledad y en el portal Joe Arroyo, pese a que se han tomado medidas con estricta vigilancia para evitar que haya una ocupación mayor al 35 por ciento permitido.

De acuerdo con Picón, desde el pasado viernes, cuando anunciaron dificultades para mantener la operación después del 15 de julio, hasta este martes, la situación ha empeorado, por la escasez de recursos, agotamiento de combustible e insiste al gobierno local para que le inyecten “un salvavidas” financiero urgente al sistema de transporte masivo.



“Hemos acumulado un déficit, solo en la etapa covid-19, de $18.000 millones por parte de los concesionarios. Recibimos $2.000 millones por parte del alcalde en un préstamo y el resto ha sido maniobras con proveedores”, indicó.

Discusiones entre las partes

Por su parte, el miembro de la Junta Directiva de Metrocaribe, Juan Carlos Calderón, dijo que en las últimas horas han tenido “situaciones delicadas” con el gerente de Transmetro, Fernando Isaza, por falta de entendimientos, según expresa.



“Desafortunadamente no ha entendido cuál es la situación y nos echa la culpa a los operadores. Los vehículos no han podido salir por falta de recursos. No pagan lo que es, pero la culpa es nuestra”, señaló Calderón.



Se refiere al último acercamiento que tuvieron ambas partes y que notificó públicamente en la noche de este lunes el gerente del sistema, con el propósito de “continuar con la prestación del servicio” a los usuarios.

“Esta tarde nos reunimos con los concesionarios Sistur, Metrocaribe y Recaudos SIT con el fin de evaluar soluciones para la difícil situación financiera por la que atraviesa Transmetro, debido al covid-19”, escribió Isaza en sus redes sociales.



De acuerdo con Calderón, Fernando Isaza “busca pelea” ante la situación, pero asegura que no están para eso.



“Hace referencia a un tema jurídico, de que Transmetro está al día con nosotros, pero cómo va a estar al día si tenemos un déficit de más de $10.000 millones. Nos exigen poner carros al 35 por ciento y eso no da”, aseguró.

Asimismo, dijo que las aglomeraciones se dan porque los usuarios “están saliendo a la misma hora”, además de que algunos vehículos ya están fuera de operaciones por la falta de recursos.



EL TIEMPO intentó conocer directamente la posición del gerente de Transmetro, pero no obtuvo respuesta.



Los operadores han hecho llamados a la Alcaldía Distrital, a la Superintendencia de Transporte, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Hacienda, a la Bancada Parlamentaria del Departamento y al Presidente de la República. Sin obtener respuestas concretas.

Por lo anterior, y de no conseguir recursos en las próximas horas, mantienen la posición de la imposibilidad de operar a partir de este jueves, por lo que el servicio de transporte de Transmetro se podría suspender, afectando a 35.000 usuarios que transportan diariamente.

