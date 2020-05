Mujeres Palenqueras celebran día de la Alegría con coco y anís

La comunidad afrocolombiana, raizal y Palenquera, con el apoyo del Ministerio de Cultura, celebrarán el día de la Alegría con coco y anís, el próximo domingo 17 de mayo.

En la feria, que iniciará a las 9:00 a.m. los barranquilleros podrán disfrutar de la presentación de grupos folclóricos, charlas, historias y leyendas, en torno a lo mejor de la cultura palenquera. Será transmitida por Facebook en la cuenta Feria de la Alegría.



(Le puede interesar: Trabajadores de la salud tendrán hospedaje gratis)



La iniciativa busca reconocer el valor patrimonial del producto gastronómico hecho a base de millo, panela, coco y anís, originario de Palenque.



Además, promover el emprendimiento con la comercialización de alegrías de las mujeres palenqueras. Ellas están afectadas económicamente, puesto que, no han podido vender sus productos debido a la emergencia sanitaria.



Ese mismo día, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., las mujeres Palenqueras estarán ofreciendo alegría con coco y anís, por servicio a domicilio. Los barranquilleros podrán solicitar el domicilio de las alegrías llamando a los siguientes teléfonos 3003435013-3013339813.

BARRANQUILLA