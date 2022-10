Conquistar logros académicos no tiene edad ni límites. Así lo están demostrando 554 adultos mayores que hacen parte de 25 centros de vida del Distrito de Barranquilla que están estudiando para obtener su título como bachilleres a través del programa de Formación Integral de Escolares Adultos.



La estrategia inicia como un proceso participativo con enfoque en la educación popular, en el que el aprendizaje y la conceptualización se basan en la experiencia práctica de las personas y los grupos, además de las necesidades, los saberes previos, las experiencias de vida, la disposición para aprender y el interés por comprender los problemas y la realidad sociocultural e histórica en la que viven.

En sus rostros y estado de ánimo reflejan el alto nivel de motivación y entusiasmo por aprender y graduarse como bachilleres. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

“Este año más de 180 personas mayores van a graduarse de secundaria, enseñándoles a sus familiares, amigos, a sus vecinos, que cuando uno se esfuerza se cumplen los sueños. Los más de 500 beneficiarios están comprometidos y entusiasmados con su formación”, aseguró el secretario de Gestión Social, Santiago Vásquez.



La persona mayor que ingresa al proyecto desde el Centro de Vida (modalidad fija) tiene la posibilidad de continuar su proceso de crecimiento y exploración del mundo a través del aprendizaje de contenidos académicos que les permitirá cumplir el sueño de validar sus estudios de primaria y secundaria y graduarse como bachilleres.



La respuesta de esta actividad en los adultos mayores ha sido positiva, pues todos han demostrado un alto nivel de compromiso asistiendo puntualmente a las clases, escuchando atentamente las explicaciones impartidas por los profesores, participando en las diversas actividades y realizando las tareas asignadas.



“Cuando a mí me dijeron que íbamos a dar clase, que iban a dar un curso para que los que no habían terminado el bachillerato lo pudiesen terminar aquí, yo fui la primera que me emocioné, fui la primera en inscribirme”, expresó Dilia Oliveros, beneficiaria de los centros de vida.

Para la ejecución de las clases, los beneficiarios recibieron útiles escolares, como cuadernos, libros, lápices, colores, entre otros.



“Estamos prestando el servicio educativo a más de 500 personas mayores que acompañamos para que puedan continuar con su proyecto educativo y graduarse de bachillerato, con el asocio de más de 4 instituciones educativas y un operador ofrecemos las herramientas, los maestros que llegan hasta los centros de vida para dictar sus clases”, manifestó la secretaria de Educación, Bibiana Rincón.



Actualmente esta articulación se desarrolla en 25 puntos de atención de la modalidad Centros de Vida, siendo estos: Carrizal, Conidec, La Sierra, La Sierrita, San Luis, Santa María, Bella Arena, La Chinita, La Luz, Las Nieves, Rebolo, San Roque, Simón Bolívar, Bajo Valle, Buena Esperanza, Carlos Meisel, El Bosque, El Pueblo, Juan Mina, La Manga, La Paz, Los Olivos, Sourdis, Las Flores y San Salvador.