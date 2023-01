Barranquilla y el Caribe colombiano le rinden este domingo un homenaje al maestro Adolfo Pacheco Anillo, quien murió este sábado en la Clínica General del Norte, de la capital del Atlántico.



San Jacinto (Bolívar) se prepara para darle el último adiós a Adolfo Pacheco



El cuerpo del compositor, de 82 años, se encuentra en Medicina Legal, donde sus familiares esperan recibirlo para continuar con los actos preparados en la ciudad y en el municipio de San Jacinto (Bolívar), su pueblo natal.

Uno de los que brindó declaraciones a los medios de comunicación en la entrada del Instituto fue su hijo José Antonio Pacheco, quien recordó los últimos momentos del intérprete.



“Mi papá fallece el día de ayer (sábado) e inmediatamente es trasladado a Medicina Legal, donde tiene que surtir el trámite por ley para poder hacer entrega del cuerpo”, manifestó Pacheco.



De acuerdo con José Antonio, se espera que en horas de la tarde de este domingo sea entregado el cuerpo para trasladarlo a San Jacinto, donde le tienen preparado unos homenajes en la iglesia.



“Luego se ha tomado la decisión de trasladarlo a Barranquilla, donde sería su sepelio”, afirmó el hijo.

Las complicaciones de salud tras el accidente

Adolfo Pacheco Anillo permanecía internado desde el pasado 19 de enero, cuando sufrió un accidente de tránsito en la vía que conduce a Carreto con Calamar (Bolívar).



El vehículo particular en el que se transportaba sufrió el estallido de una de las llantas delanteras y el conductor, allegado al juglar, perdió el control del automotor.



“Los últimos días, luego del accidente, estuvimos pendientes de él en la clínica, con fe de que mejorara. Lastimosamente ya tenía una patología de insuficiencia cardiaca. Un paro cardiorrespiratorio lo afectó al momento de ser trasladado de la Clínica Jaller a la Clínica General del Norte y eso es lo que le termina afectando su salud”, indicó José Pacheco.

Pacheco había nacido el 8 de agosto de 1940, en San Jacinto, Bolívar. Foto: Yomaira Grandett. Archivo EL TIEMPO

Así pidió que lo recordaran

Agregó que la última vez que tuvo comunicación con su padre fue cuando estaba en el primer centro médico, donde lo vio “consciente, atento, reaccionaba a los estímulos” y pudo compartir con él tanto en Barranquilla como en San Jacinto.



“Nos vamos con la satisfacción de haber compartido mucho con él, de haberlo atendido. Fueron unos días que siempre estuvimos con él. Así que no nos vamos con ningún tipo de complejo”, expresó.



Asimismo, sostuvo que lo van a recordar “como él lo pidió”: con alegría, que no le guardaran luto, contento, feliz, “mamador de gallo” y que lo despidieran con música y alegría.



“Él no se ha ido, sus canciones siguen vigentes. Como decía él, se escuchan por ahí a cada momento. Es un momento de tristeza, mi padre aportó mucho a la cultura y al folclor. Causa tristeza, pero lo que él quería era eso, que lo recordaran con alegría y así lo debemos tener presente”, cerró José.



El mundo del folclor se despide del maestro Adolfo Pacheco Anillo

Más detalles de la trayectoria de Adolfo Pacheco

Según la clínica, el fallecimiento de Adolfo Pacheco ocurrió en la madrugada del sábado 28 de enero, “producto de un politraumatismo severo”.



El compositor fue reconocido en el folclor por exitosas canciones de su autoría, como ‘La hamaca grande’, ‘El mochuelo’, ‘Mercedes’, ‘El viejo Migue’, entre otras.



Recientemente, había estado bajo observación médica en Barranquilla por complicaciones en su salud. Sin embargo, en ese entonces logró salir airoso, asegurando que “hay Adolfo pa’ rato”.



