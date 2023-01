Bajo pronóstico reservado permanece el compositor vallenato Adolfo Pacheco Anillo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica General del Norte en Barranquilla, tras sufrir un accidente de carretera en la tarde del pasado jueves.



El artista de 82 años de edad pasa horas difíciles luego de que el carro en el viajaba, desde su pueblo natal San Jacinto (Bolívar) a Barranquilla, se accidentara en plena vía nacional, momento en el que estallara una llanta.

Pacheco ingresó al servicio de UCI de la Clínica General del Norte remitido desde otra IPS el día 20 de enero de 2023 a las 1:55 a.m., con politraumatismo severo, con trauma craneoencefálico severo, trauma cerrado de tórax, lesión en columna cervical y agudización de su estado de salud debido a condiciones crónicas previas del paciente.



“El paciente actualmente se encuentra bajo pronóstico reservado y sujeto a evolución clínica, lo cual se ha informado ampliamente a sus familiares”, señala en un comunicado la clínica.



El accidente se registró el jueves cerca de las 3 p. m., el juglar se desplazaba en un carro particular a la altura de la vía que comunica a Carreto con el municipio de Calamar, cuando una de las llantas habría estallado, y el conductor perdió el control del automóvil, que terminó a un costado de la vía.



Entre los grandes éxitos de Adolfo Pacheco están ‘La hamaca grande’, ‘El mochuelo’, ‘Mercedes’, ‘El viejo Migue’, ‘El Pintor’, ‘El tropezon’, ‘El Cordobés’ y ‘Mujeres morenas’, entre una larga lista de composiciones que han sido interpretadas por cientos de artistas.

BARRANQUILLA