Compositor Adolfo Echeverría, en estado delicado de salud

A las 8 de la mañana del pasado martes, el maestro Fernando Echeverría, insigne compositor colombiano, creador de canciones como Las cuatro fiestas y Amaneciendo, muy de moda por esta época del año, cerró sus ojos acostado en su casa ubicada en la tercera etapa del barrio Los Almendros del municipio de Soledad, Atlántico.

Así lo dejó la tercera isquémia que lo afectó en los últimos días, la más fuerte y que no le ha permitido despertar mientras sus pulmones se llenan de líquido.



Anastacia Arrieta, esposa del compositor desde hace 42 años, le dijo a EL TIEMPO, desde la Clínica General del Norte, en Barranquilla, que los médicos decretaron el código lila, lo que en medicina significa que se está a la espera de que el maestro, de 90 años, deje de respiras, en cualquier momento.



La mujer, que permanece acompañada de sus dos hijos, Adolfo (Fito) y Sofía, confesó que así como su esposo le ofreció en algún tiempo canciones a la Virgen de la Inmaculada Concepción, ella hace lo mismo, pero para que su compañero de vida tenga el descanso eterno tras sufrir quebrantos fuertes de salud desde hace 28 años, desde 1990, cuando lo acechó el primer infarto.



"Estamos esperando, ya convencidos de que debe descansar porque ha sufrido mucho. Sin embargo, es Dios el que da su última palabra, pero clinicamente ya estamos esperando su deceso", dijo Anastacia Arrieta, que no se despega un instante de su esposo.



Adolfo Echevarría compositor de más de 2.500 canciones, sobrevivió a varios a por lo menos 3 infartos y 18 preinfartos. Permanecía con sus dos piernas amputadas entre otros fuertes quebrantos.



"Pedí la ambulancia y nos lo trajimos para la clínica, pero esa última isquemia fue muy fuerte y desde entonces no ha vuelto", anotó la mujer.





El maestro Adolfo Echeverría es uno de los compositores más representativos del Caribe luego de formar en la década del 60 la Orquesta Mónaco, donde impuso canciones importantes, además de ganar el Congo de Oro en 1977 como mejor orquesta del Carnaval de Barranquilla.

ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ

Redactor de EL TIEMPO

BARRANQUILLA