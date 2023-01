Las dos muertes que se registraron en la ‘narco-fiesta’ el pasado 24 de octubre en Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla, se abrían matado entre sí.



Esta es la primera conclusión que llega la investigación sobre este sonado caso, por lo que la Fiscalía General de la Nación pidió la preclusión de esta línea del proceso, pero no quiere decir que el proceso quedó cerrado.

Por lo menos es lo que explicó este miércoles Justino Hernández, Director Seccional de Fiscalía en el Atlántico. “El caso no se ha cerrado porque tiene diferentes líneas investigativas”.



Cabe recordar que las víctimas identificadas como Jonathan Ospino, de 21 años de edad, y Roy Galea, un escolta que se encontraba acompañando a otra persona, quienes estuvieron implicadas en un intercambio de disparos, lo que fue comprobado por el ente investigador gracias a las fotos, videos y testimonios de los presentes.



“Es una causal de ausencia de responsabilidad por actuar en legítima defensa”, subraya la Fiscalía.



La investigación que sigue en curso es la relacionada con posibles actos de narcotráfico y estructuras criminales organizadas.

BARRANQUILLA