Arquero Viera se accidentó e hizo gesto que aplauden en Barranquilla

En la noche de este miércoles, a la altura del corregimiento de Barranquilla Urbanización La Playa, el arquero del Junior, Sebastián Viera, fue chocado por un ciclista, identificado como Iván, quien no pudo frenar por haber arena en la carretera.

El accidente ocurre a 10 kilómetros de la sede del equipo en la vía a Salgar (Puerto Colombia), de donde venía de realizar un entrenamiento habitual, así lo manifestó Viera a través de un video en su cuenta de Instagram el jugador.



"Cuando iba a doblar hacía la derecha siento un golpe en mi vehículo, vi y era un ciclista que me chocó, al bajarme, me dijo que vio el carro, pero no pudo frenar porque había arena en la carretera", explicó.



De inmediato el jugador llama a las ambulancias y a la Policía, quienes hicieron presencia al instante, y trasladaron al ciclista a una clínica de Barranquilla, en donde llegó el arquero.



En el centro asistencial determinaron que las heridas eran leves, "resultó con raspones en sus dedos y rodillas", afirmó el Capitán.

El portero de Junior, Sebastián Viera, se vio involucrado en un accidente de tránsito. El futbolista explicó que una persona en bicicleta chocó contra su carro cuando regresaba del entrenamiento. El uruguayo auxilió al herido y hasta lo acompañó en la clínica donde fue atendido. pic.twitter.com/ElabA5Sr7F — Nuestros Deportes (@nuestrosdportes) 27 de junio de 2019

Los barranquilleros aplaudieron al arquero y su gesto de bajarse e ir a la clínica a acompañar al ciclista y no como otras personas que huyen del hecho teniendo o no la culpa.



"Ese es el capitán que tenemos", dicen muchos de los comentarios que usuarios de las redes sociales han lazado del arquero y capitán del equipo barranquillero.



Sebastián e Iván agradecen que el choque fue con un automóvil que no iba rápido, "podría ir a unos 15 o 20 kilómetros por hora", y que hoy no están lamentando la vida de otra persona en las carreteras de Colombia.



"Le dije a Iván que menos mal no se chocó con un bus o una tractomula, que son más pesados, y que no iba con mucha velocidad, sino otra fuera la historia", puntualizó.

Jorge De La Hoz Serrano

Especial para El Tiempo

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2