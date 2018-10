Accidente cerebrovascular: qué es y cómo identificarlo

Según la Asociación Colombiana de Neurología, cada años, más de 45 mil colombianos sufre un ataque cerebrovascular. Sin embargo, el 38% de los pacientes no reconoce los síntomas de una ACV y sólo el 40% de los casos acude a una línea de emergencia.



Un ACV se produce cuando el flujo de sangre se interrumpe. En este caso, no es el corazón que la sufre falta de oxígeno sino el cerebro. Así mismo, es importante destacar que hay dos tipos de ACV: cuando una lesión vascular se rompe y cuando un vaso sanguíneo del cerebro se obstruye con un trombo o coágulo.



El segundo es más común y representa más del 85% de los casos. No obstante, en ambos casos el tiempo de atención debe de ser inmediato ya que, con un ataque, cada minuto sin irrigación sanguínea se dañan y mueren millones de neurona.

"Sabemos que esto es un problema de salud pública cuando vemos que los ACV son las segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad en el mundo. Es decir, las personas no quedan con un grado funcional tanto para sus familias como para la sociedad por una secuela. Por eso, es muy importan que la atención que se le preste al afectado, sea inmediata. Como máximo, un plazo de tres horas.", explica Jairo Fernández, médico neurocirujano.



Los síntomas de los ACV aparecen súbitamente. Suelen ser confundidos o asociados con malestares generales, lo cual hace que los pacientes no sean remitidos a centros de atención inmediata. Esto, aumenta la probabilidad de un desenlace fatal o presencia de secuelas permanentes como la pérdida del habla, la movilidad, la memoria, entre otros.



Algunos de los síntomas son: alteraciones en la cara, adormecimiento o debilidad del brazo o pierna, dificultad para hablar o entender, alteraciones en la visión, dificultad para caminar, mareos y pérdida del equilibrio y coordinación.



"Hay síntomas que nos establecen un diagnóstico. Si se tiene un cambió a la hora de hablar, una imposibilidad para caminar y una debilidad del brazo, no esperes si en una o dos horas se pasa. Hay que acercarse a un centro médico inmediato. Se puede confundir, sí, pero no hay que perder tiempo hay que recurrir al médico inmediatamente", agrega Fernández.

Tratamientos

Hoy día existen tratamientos innovadores que, además de salvar vida, mejoran significativamente la recuperación de una paciente tras haber sufrido una ACV.



La trombólisis ha sido el método empleado en Colombia para tratar los ACV de tipo isquémico. Se trata de un fármaco que, administrado en el torrente sanguíneo, busca disolver el coágulo que ha estado interrumpiendo la circulación. El tiempo límite para administrar el fármaco es de 4.5 horas.



También, hay un procedimiento de extracción de coágulo, llamado 'stent', el cual consiste en la espiración del coágulo a través de un catéter y una bomba de succión.



El lapso para recibir el tratamiento es muy limitado y comienza desde el primer síntoma. Por eso, los especialistas recomiendan llamar o acudir inmediatamente a servicios de urgencias. Por cada minuto sin tratamiento, el cerebro pierde 1.9 millones de neuronas. Y por cada hora sin atenderse, el cerebro envejece 3.6 años.



Ambos tratamientos son efectivos. Sin embargo, si la atención médica no es inmediata, se pueden perder millones de neuronas y tener complicaciones futuras. Por eso, cuando presente algunos de estos síntomas, acuda a su médico.