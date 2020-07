Duro relato de Viviana Vargas, quien fue abusada a los seis años

Hace una semana Viviana Vargas, hija del fallecido senador liberal Jaime Vargas Suárez, reveló en sus redes sociales que fue abusada sexualmente en Barranquilla, por un hombre cercano a su familia, cuando ella tenía 6 años, y hasta los 8 años.

Ella ha cargado con esas imágenes en su cabeza durante todos estos años. Hoy ya tiene 36 años y dos hijas: una de cuatro años y otra de 10 meses.



Las historias de abuso que se han conocido en los últimas semanas la motivaron para sacar su tragedia a la luz pública, como el caso de Salomé, la niña violada y asesinada en el Huila. "Yo sentía que este era el momento en el que yo tenía que hablar, porque la gente está escuchando, es que esto no puede seguir pasando, son todos los días, un caso más terrible que el anterior", dijo en entrevista con La W.



Viviana agrega que no ha podido sobrellevar esto a cabalidad y por eso necesita dar un paso más para quitarse esa carga de encima, y 'liberarse de eso'.



"Yo quiero que la pena sea proporcional al daño que él me ha hecho, que es muy grande (...) yo quiero que se haga justicia, que él sepa lo que me hizo, que entienda la dimensión del daño que me causó, que no se limitó a la infancia, estos daños tienen secuelas, y reconozca el daño que me hizo, que me mire y se disculpe", enfatizó.



Viviana asegura que ella le contó este trágico hecho a su mamá, antes de cumplir sus 15 años, a su psiquiatra y a las parejas que ha tenido, incluido su actual esposo. Su padre murió sin saber su drama. "No quiero imaginarme cuál habría sido su reacción".



Su hermano reveló hace unos días que el presunto abusador es Roberto Márquez, un prestante socio del Country Club de Barranquilla, quien entonces era el novio de la hermana de Vargas y tenía 23 años y por ello era muy cercano a la familia.



"He tenido que ver a mi abusador en el club, en el centro comercial con su familia, en los restaurantes, en la calle, por eso dejé de visitar a mi familia en Barranquilla por mucho tiempo, y ahora estoy viviendo en Bogotá", cuenta Vargas.



El abusador, según su testimonio, le decía que si ella hablaba su hermana y sus papás la iban a regañar, por tanto ella no les contó nada.



"Mi abusador tiene una familia con muchos recursos económicos y poder político, son dueños de empresas muy grandes, tienen influencia en los medios locales. Todas las amenazas posibles están presentes", relató en la emisora.



Desde los ocho años, Viviana no ha tenido contacto con este hombre, solo ha conocido que otra persona también denunció haber sido abusada por él.



Cuenta que hace esta denuncia 30 años después del episodio pues que sabía que esto sería muy difícil para su familia. "Entiendo que para las personas que están en Barranquilla es muy difícil señalarlo (...) pues se cierran casi todas las puertas a nivel profesional, a nivel social".



Viviana animó a otras mujeres para que se liberen y saquen a la luz esos hechos, "porque no es justo vivir así".



En entrevista con este diario el abogado, Miguel Ángel Del Río aseguró que van a interponer la denuncia, que aunque el camino va a ser largo, espera que esa persona termine sus días en la cárcel por lo que hizo.

