Dayanis Vanessa De las Salas Saltarín, una patrullera oriunda de Puerto Colombia (Atlántico) y adscrita a la Policía de Bogotá, denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de dos de sus compañeros.

No he podido dormir en lo absoluto, he perdido mi apetito y todo porque dos personas que consideré en su momento amigos me violaron FACEBOOK

Según relata la mujer, los hechos se dieron el pasado 27 de marzo cuando salió a compartir con dos compañeros policías.



"Nadie sabe lo que viví y sinceramente no deseo que alguien más lo viva. Hoy decido hacerlo público, con la intención de que alguien pueda ayudarme. Tengo mucho miedo, miedo de todo lo que pueda pasarme a mí y mí familia. Desde ese 27 de marzo del 2022 no he podido dormir en lo absoluto, he perdido mi apetito y todo porque dos personas que consideré en su momento amigos me violaron", relata la patrullera.



Al conocer este hecho, la policía de Bogotá anunció que abrieron una investigación contra los dos uniformados involucrados en esta denuncia.



"Se abrió investigación disciplinaria una vez tuvo conocimiento del presunto abuso sexual denunciado por una de nuestras patrulleras mientras departía con otros uniformados cuando se encontraban en descanso, hechos ocurridos en la ciudad de Bogotá", dicen en un comunicado desde la Policía.



Por su parte, Alba Patricia Lancheros, jefe de Talento Humano de la Metropolitana de Bogotá, indicó que los señalados fueron apartados de sus cargos.



"Los involucrados en este hecho fueron apartados de sus funciones y la investigación penal fue asumida por el CTI de la Fiscalía, con el fin de garantizar mayor transparencia”, indicó.



Además, la Institución explicó que se activaron todos los protocolos de atención a la mujer y se está brindando el acompañamiento psicosocial para la uniformada y su familia.



