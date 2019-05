Video: Policía habría agredido con tabla a joven en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que investiga una denuncia contra Oscar Botía, comandante de la estación del barrio El Bosque, en el suroccidente de la ciudad.



Lo que se trata de establecer por parte de la Policía es si es cierto que el capitán Botía habría agredido con tabla y un bate a un joven de 16 años el pasado 9 de febrero, situación que lo habría incapacitado por 9 días, según lo confirmó la madre.

Un video que circula por las redes sociales demostraría cómo el capitán golpea con una tabla al joven en sus glúteos, según la comunidad, como se recibe a todo el que llega detenido a esa estación.



Cuenta la madre que el día de los hechos su hijo se encontraba en un billar cuando escuchó la patrulla de la Policía y corrió porque creyó que se lo iban llevar por ser menor de edad y estar ese lugar.



“Salí corriendo para donde la casa de mi tía que queda a la vuelta del billar. Un policía que le dicen ‘cara de lea’ me coge por el cuello de la camisa y me dice dónde están la navaja y el chopo (arma de fuego). Yo le dije que cuál navaja y cuál chopo", dice el joven.

Y continúo: "me requisaron y me quitaron 12 mil pesos que me había dado mi mamá para motilarme, después me llevaban por el cuello y me subieron. Mi tía llegó en ese momento y le dijo al policía que me soltara porque era menor de edad. El policía le dijo que quién era ella para él soltarlo.



La denuncia no quedó ahí, el joven agregó que "el policía llegó, le pegó dos puños en la cara y le partió la nariz". Después de eso, dice, lo subieron a una camioneta hasta llegar a la Estación de Policía El Bosque.



"Yo me bajé y cuando me bajé un señor a quien le decían capitán me pegó en la lumbar izquierda con un bate”, dice el relato del menor en la denuncia instaurada en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía Metropolitana.

Tras esa primera agresión, el adolescente contó que luego vinieron más por parte del mismo capitán.



“Después cogió una tabla y me metieron en una sala pequeña. Me dijo que me pusiera de espalda y que alzara las manos. Me dijo que eso era para que aprendiera a respetar y comenzó a pegarme con la tabla en las nalgas en repetidas ocasiones. Más o menos como 10 veces”, contó.



Sin embargo, la tortura no terminó y siguió con mayor sevicia. Según relató, habían otros uniformados que seguían órdenes del capitán para que ayudaran a sostenerlo por momentos para así pegarle con la tabla.

“Después me bajó la pantaloneta y el bóxer y siguió pegándome con más rabia. Yo gritaba: ¡Ay, mamá, ay, mamá!, para que no me pegara más pero lo hacía con más rabia. Después dejaron de pegarme y miré el nombre al capitán y decía Óscar Botia. Después me sentaron en una silla verde hasta que llegó mi mamá”, indicó el menor en la denuncia que interpuso con su madre del joven en la Policía.



Ante esta situación, el menor no ha querido salir de su vivienda por temor a que le vuelvan a pegar.



Por su parte, la Mebar envió un comunicado de prensa en el que confirma que el pasado 12 de febrero, la Oficina de Atención al Ciudadano recibió una denuncia, según la cual, tres días antes se habría presentado una agresión por parte de un integrante de la Institución a un joven que había sido conducido a una estación policial.



"Por este hecho, la Inspección Delegada aperturó la Investigación disciplinaria para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. La Institución rechaza cualquier acción que se aparte de la Constitución Política, la ley y los lineamientos institucionales", dice la comunicación.

