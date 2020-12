Brutal agresión de Policía a detenido: lo lanzó contra una pared

Un nuevo caso de abuso de autoridad se dio a conocer este miércoles en el Atlántico, luego de que un agente de la Policía Judicial departamental agrediera contra la pared a un hombre detenido en la estación de Policía de Sabanalarga.

(Lea también: Jesús Santrich murió hace 30 años y un guerrillero robó su identidad)

El hecho se hizo público con un video que se reprodujo por algunos usuarios de las redes sociales. En el mismo se ve al agente cuando agarra por el cuello a la persona que está inmovilizada con las esposas, lo alza y posteriormente lo estrella contra la pared.



Mientras tanto, otras dos personas que se encontraban en el mismo cuarto observan lo sucedido y el momento en que el funcionario de la institución policial intimida al agredido cuando este ya se encuentra en el piso y quejándose del dolor.

¿Qué tal esto? Un supuesto agente agrede a un hombre detenido. Después de agarrarlo por el cuello, lo estrella contra la pared. El hecho se habría dado en la estación de Policía de Sabanalarga. pic.twitter.com/1A0SXj7Vhw — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) December 2, 2020

(Le recomendamos: 'Me voy a morir, díganme cuánto me queda de vida')



El comandante de la Policía del Atlántico, coronel Hugo Molano, se pronunció al respecto, indicando que se empezaron las indagaciones correspondientes.



“Rechazamos los hechos, en los cuales no se está acatando la doctrina del respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos y haciendo una posible omisión al uso apropiado de la fuerza. Al parecer la persona que aparece en el video fue capturada por porte de estupefacientes”, dijo el alto oficial.



BARRANQUILLA

También le recomendamos:

- La polémica medida que recibió señalado de dar carne de burro a niños



- Prontuario del criminal que recibió golpe en la cabeza con un cilindro



-Volcamiento de ambulancia dejó un muerto y 3 heridos en el Huila