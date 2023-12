Abuela, de 70 años, se graduó al mismo tiempo con su nieto, de 18: esta es su historia

Cuando dicen que nunca es demasiado tarde para aprender, al parecer, es cierto, pues María Fabiola Ríos Castro, una mujer de 70 años de edad, le demostró a Colombia que cuando se quiere, se puede.



Con un reconocimiento especial a la resiliencia y con la ovación de sus más de 200 de compañeros, María Fabiola Ríos se graduó junto a su nieto de 18 años del colegio, según reportó Zona Cero. Esta es su historia.



(Puede leer: El soldado atlanticense que fue galardonado por el Ejército por su vocación de servicio).

En el Colegio Francisco José de Caldas, en Soledad, una historia de ejemplo, se tomó un auditorio lleno de alumnos orgullosos por una de sus compañeras, quien al inicio de ese largo camino le costaba abrir un libro para estudiar matemáticas o física.



Sin embargo, totalmente decidida a acompañar a su nieto, la mujer volvió, tras medio siglo de no estar estudiando, a pisar un aula de clases.



De hecho, María Fabiola Ríos regresó a la academia en octavo grado porque su nieto no quería seguir estudiando.

“Casi no puedo con los polinomios”, dijo la mujer al medio de Barranquilla, Zona Cero.



La celebración iba por partida doble, pues además de su título, su nieto Said Munir Herrera, de 18 años, también recibió su diploma.

Un orgullo mutuo

La abuela era una especie de psicóloga para los compañeros de clases, porque a todos los escuchaba y les daba consejos FACEBOOK

TWITTER

El joven aseguró al citado medio sentirse muy orgulloso de su abuela, pues durante el tiempo que estuvieron estudiando María Ríos se superó con el pasar del tiempo.



Ambos se graduaron con toga y birrete, en una ceremonia en el Teatro José Consuegra Higgins, en Barranquilla.



“La abuela era una especie de psicóloga para los compañeros de clases, porque a todos los escuchaba y les daba consejos. En mi caso, sentía que me había llegado la ley”, afirma el joven a Zona Cero.

Facebook Twitter Linkedin

La mujer se graduó junto a sus compañeros. Foto: iStock

(Además: Conmoción en Soledad (Atlántico) por muerte de una pareja tras incendiarse su vivienda).

Según reporta el diario, tanto María Ríos como su nieto compartían clases en una jornada nocturna que iba desde las 6 p.m. a 9 p.m. de lunes a viernes.

Así nació la idea de estudiar juntos

La mujer confesó que empezó a estudiar debido a que su nieto no quería seguir en el colegio.



“Él perdió el octavo dos veces, antes de la pandemia, no quería seguir, pero yo no me lo pintaba dando tumbos, no lo iba a permitir”, contó al diario Zona Cero.



Y recordó: “Le dije a la señorita que me atendió que yo iba a estudiar con mi nieto en el mismo curso. Entonces me respondió que no fuera a decir que era la abuela porque le hacían bullying. Y yo le respondí: a mí no me la van a hacer. Yo soy la que le voy a hacer bullying, le respondí a manera de broma”.

Me ha tocado muy duro, pero más han sido las cosas positivas que negativas. Mi vida ha sido maravillosa, en medio de todo FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: Video: iguana paraliza el tráfico por intentar cruzar la vía al Mar hacia Barranquilla).

María Fabiola Ríos estudió hasta el séptimo grado. En ese momento tuvo que retirarse debido a que su mamá necesitaba una ayuda para sostenerse.



“Me ha tocado muy duro, pero más han sido las cosas positivas que negativas. Mi vida ha sido maravillosa, en medio de todo”, reitera al medio Zona Cero.

Una compañera muy querida

Poco a poco María Fabiola Ríos se fue ganando el cariño de sus compañeros. Los aconsejaba y les enseñaba que debían aprender un oficio para no depender de nadie.



“Me han visitado varias compañeras, todas muy jovencitas. Es que yo a cada una le recomendaba que hay que aprender un oficio para no depender económicamente de nadie. Y me han escuchado”, contó la mujer al citado medio.



Además, para la gran noche de graduación, varios de sus amigos y compañeros la ayudaron para que fuera perfecta.



“Mi vecino del frente, Brayan, que es emprendedor, me regaló el tinte para el cabello, y la de al lado, Marbelle, que tiene una peluquería, el corte de cabello”, contó a Zona Cero.

Facebook Twitter Linkedin

El joven no quería seguir estudiando. Foto: iStock

(Además: Barranquilla: se mantiene la alerta naranja en el mar Caribe por vientos y alto oleaje).

Una gran experiencia y un libro por escribir

Fue una experiencia muy bonita, claro, allá éramos solo compañeros, pero hoy le dije: hasta aquí te acompañé FACEBOOK

TWITTER

Tras el logro conseguido, María Fabiola Ríos dijo que en sus planes está escribir un libro contando la experiencia.



“Me quiero fijar el reto de hacer las pruebas Icfes en marzo para ver cómo me va, pero realmente quisiera escribir un libro para contar mi experiencia, porque no todos los días una abuela se gradúa junto a su nieto”, dijo al diario.



Y agregó: “Fue una experiencia muy bonita, claro, allá éramos solo compañeros, pero hoy le dije: hasta aquí te acompañé”.

Más noticias

Bebé de tres meses está entre los heridos que deja ataque sicarial en Barranquilla

Expolicía se enfrentó a atracadores en Barranquilla, mató a un asaltante, pero falleció

Caen 4 presuntos responsables del asesinato de joven ingeniero que le robaron el carro