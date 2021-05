Abril, el mes de más muertos por covid-19 en Barranquilla

Cuerpos extraviados, cadáveres acumulados en pila en los hospitales y caravana de coches fúnebres son algunas de las imágenes que deja, en la retina de los ciudadanos, los 30 días de abril, el mes con más muertos en Barranquilla por covid-19.



Para los habitantes, estas escenas fueron como un ‘deja vu’ de lo vivido a mediados de 2020, cuando la capital del Atlántico sufrió el primer pico de la pandemia: muertes súbitas en vía pública, cuerpos descompuestos en sus casas, entre otras situaciones de una pesadilla hecha realidad.

Esta vez, Barranquilla revive en el tercer pico del coronavirus esa pesadilla que deja abundante tristeza para las miles de familias que han perdido a al menos un ser querido. Y que, según las cifras, la actualidad de la ciudad es catastrófica.



Abril se convirtió en el mes con más víctimas mortales a nivel local por el virus, tras alcanzar la cifra de 1.518 fallecidos, de acuerdo con el reporte histórico oficial que almacena la Alcaldía Distrital.

Ya está demostrado que en el Atlántico y en la Costa en general están circulando unas variantes nuevas de covid-19, las cuales pueden explicar este comportamiento atípico FACEBOOK

Esto equivale que en abril el promedio de muerte diaria por covid en 'La Arenosa' fue de 50,6 personas. Es decir, que cada 28, 45 minutos murió una persona por el virus.



De esa cifra, el 16 de abril fue el día en que se sumaron más decesos: 73. Incluso ese día hace parte de la semana comprendida entre el 15 y el 21 de abril en el que la cifra de fallecimientos no bajó de 50.



El jueves 15 fueron 50; el viernes 16, los ya conocidos 73; el sábado 17, 55; el domingo 18, 56; el lunes 19, 50; el martes 20, 67; y el miércoles 21, 68.



Hay que tener en cuenta que el 16 de abril, día en que se reportaron más fallecidos por covid en la ciudad (73), Colombia registró un total de 365 decesos en el reporte del Instituto Nacional de Salud (INS). Es decir, la sola ciudad aportó el 20 por ciento de las muertes del país.

Las escenas de luto y dolor en las afueras de las clínicas son frecuentes. Foto: Kronos

Era tal la situación que los ciudadanos, aterrados, difundieron videos de funerarias, sacando cuerpos de las clínicas, uno tras de otro. Cinco centros médicos se declararon oficialmente colapsados.



Además, un vigilante apuntó con su arma a un paramédico para que no hiciera el ingreso de un paciente que necesitaba atención en la clínica. Al día siguiente, murió ese paciente, un adulto mayor. Y un hombre atacó con un bate la fachada de otra institución al conocer el deceso de un familiar.



Los anteriores son casos que reflejaron el caos de abril en la ciudad. En la última semana, cuando parecía que la cifra de muertos disminuía --y la Alcaldía dijo que se estaba en la 'meseta' y por eso no se imponía el toque de queda desde el jueves como lo hizo el Atlántico--, se volvió a incrementar: en abril 26 y 27, el registro fue de 34 y 31 fallecimientos, respectivamente; pero el 28, el 29 y 30 de abril volvió a subir con 65, 66 y 67, el doble.

Abril casi dobló a junio de 2020

Antes de que entrara abril, junio de 2020 era el mes con más muertes por el covid. Aquella vez, en lo que significó el comienzo del primer pico de la pandemia en Barranquilla, hubo un total de 847 decesos.



En ese entonces, la cifra diaria más alta de decesos fue de 41 y se dio por única vez en ese mes el día martes 16. Curioso: también 16.



Así las cosas, abril de 2021 casi que ha doblado a junio del año pasado en cifra de muertes ocurridas en la ciudad.

Las razones del incremento

Para el infectólogo Jesús Tapia, el incremento de los fallecimientos y del comportamiento de la pandemia se puede atribuir a la circulación de nuevas variantes.



“Ya está demostrado que en el Atlántico y en la Costa en general están circulando unas variantes nuevas de covid-19, las cuales pueden explicar este comportamiento atípico.

Esto también se está dando con algo que no habíamos visto en las anteriores olas de contagio o picos epidémicos de la enfermedad y era que también se estaban afectando los niños”, aseguró.

La alcaldía habilitó el Puerta de Oro como hospital de campaña en Barranquilla Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Tapia agregó que estas nuevas variantes que están circulando en la Costa no se les ha demostrado que tenga relación con la circulación de la cepa brasileña, de la cepa del Reino Unido o de la cepa sudafricana.



“Hay que hacer énfasis en que debemos seguir cuidándonos, se debe continuar con el uso del tapabocas, se debe pedir al Gobierno que no asigne más vacunas por lo que estamos viviendo e invitar a los familiares de adultos mayores de 65 años a que los lleven a vacunar”, indicó.



En total, Barranquilla contabiliza, hasta el pasado viernes 30 de abril, 4.008 fallecidos por covid-19 (los 1.518 de abril equivalen al 37,87%) , y hasta un día antes tenía 9.769 casos activos, se mantiene en alerta roja, con confinamiento cada fin de semana, entre otras medidas, y con 86 por ciento de ocupación de camas UCI.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

