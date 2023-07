Este lunes se abrieron las inscripciones para que los estudiantes universitarios del departamento del Atlántico puedan acceder al subsidio de transporte, que en este segundo semestre cubrirá el 40 por ciento del costo que los beneficiarios gastan para ir desde sus casas a sus centros educativos.



Se trata del subsidio de transporte ‘Muévete a la U’ de la Gobernación, que tiene como requisito estar matriculado en una institución de educación superior con sede en el Atlántico y ser parte de las categorías A, B o C del Sisbén IV.

¡Ya puedes inscribirte al subsidio de transporte #MuéveteALaU! 🚐



La gobernadora @elsanoguerabaq anuncia la apertura de la etapa de inscripciones que irá hasta el 7 de agosto.



— Gobernación Atlántico (@Gobatlantico) July 31, 2023

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 7 de agosto, a las 11: 59 de la noche. Para poder aplicar, deberá ingresar a la página de la Gobernación del Atlántico donde encontrará el banner de ‘Muévete a la U’. Haciendo clic ahí conocerán la información, las demás condiciones y las instituciones de educación superior aliadas.



Además, deberán diligenciar el formulario para formalizar su postulación.



"Posterior a este cierre, se iniciará un proceso de validación de todos los requisitos y el 28 de agosto se dará a conocer el listado de beneficiarios. Desde ese día se comenzará el otorgamiento de los subsidios de transporte, que irá hasta el 1 de septiembre", indicó la Gobernación.



Para mantener el subsidio de transporte, el beneficiario deberá cumplir con el 70 por ciento de asistencia a sus clases, información que será validada con las instituciones de educación superior aliadas.

¿Qué debe tener en cuenta?

- Tener la calidad de estudiante de una Institución de Educación Superior celebrante del Memorando de Entendimiento con el Departamento del Atlántico.



- Tener entre 14 y 28 años de edad.



- Tener necesidad de movilizarse.



- Estar registrado en el Sisbén IV, como parte de los grupos A, B o C.



- No ser beneficiario del programa “Jóvenes en Acción” o algún otro subsidio que cubra transporte o sostenimiento



- Haber culminado sus estudios de educación secundaria en una Institución de Educación Media del departamento del Atlántico.



- No ser residente del distrito de Barranquilla (el distrito ya otorga subsidio de transporte a los estudiantes).



- La modalidad de estudios debe ser presencial.



- El municipio de la sede de estudios debe ser diferente al sitio de residencia.



- No encontrarse laborando como empleado de una empresa pública o privada.

¿Cuáles universidades tienen convenio?

Las Instituciones de Educación Superior (IES) que firmaron Memorando de Entendimiento para adherirse al programa 'Muevete a la U' son:



Corporación Educativa del Litoral (CEL)

Corporación Politécnico de la Costa Atlántica

Corporación Tecnológica Indoamérica

Corporación Universitaria Americana

Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales Educación y Salud (Unicorsalud)

Corporación Universitaria de la Costa (CUC)

Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca (CUES)

Corporación Universitaria Latinoamericana (CUL)

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto)

Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN)

Corporación Universitaria Reformada

Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo (UNITECNAR)

Fundación Universitaria CEIPA

Fundación Universitaria San Martín

Institución Universitaria de Barranquilla

Universidad Autónoma del Caribe (UAC)

Universidad de la Costa (CUC)

Universidad del Atlántico

Universidad del Norte

Universidad Libre

Universidad Metropolitana

Universidad Sergio Arboleda

Universidad Simón Bolívar

Becas condonables

Además del subsidio, la Gobernación continúa ofertando las becas condonables con la cual 1.085 jóvenes podrán acceder a una carrera técnica profesional.



El auxilio educativo brinda el 100 por ciento el costo de los estudios, el del cursos de inglés, carnet y seguro estudiantil y otros valores.



Este martes primero de agosto, se realizarán dos ferias territoriales, una en la Institución Educativa Técnica Comercial e Industrial de Palmar de Varela y otra en el parque El Recuerdo de Santo Tomás, desde las 9:00 de la mañana, con el propósito de que más jóvenes conozcan los requisitos y beneficios del programa.



A la fecha, el programa de becas condonables cuenta con 2.111 inscritos interesados en ser uno de los beneficiarios.