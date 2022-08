Con el fin de impulsar la empleabilidad y el aprendizaje de una segunda lengua en los jóvenes atlanticenses, el Sena abrió la convocatoria para el programa ‘English For Work’, la estrategia de inmersión en el idioma inglés pionera en el departamento para la vinculación laboral en el sector Contact Center & BPO, en alianza con las empresas más grandes del sector en la región.



En esta ocasión se contarán con 1.500 cupos para aquellas personas que tienen conocimientos básicos de inglés y quieran postularse a vacantes en compañías que requieran un nivel avanzado de esta segunda lengua.

"Pese a que Colombia logró pasar de la categoría dominio muy bajo en 2020 a dominio bajo en 2021 en el manejo del inglés, sigue siendo uno de los países que se ubica en los últimos lugares de estudios realizados a nivel mundial. Paralelamente el saber esta lengua es lo que hace más atractivo el perfil laboral de las personas e incrementa hasta en 44% las probabilidades de conseguir un buen empleo", manifestó Jacqueline Rojas, directora Sena Atlántico.



“Un plus de esta convocatoria es que se desarrollará en 4 sedes de formación, haciendo más cercana las posibilidades de aprender inglés para los interesados. De esta forma no solo podrán ir a nuestra sede de Multilingüismo, ubicada en el barrio San José y donde tradicionalmente se imparte esta formación, sino que también podrán escoger la que les quede más cerca de sus casas”, puntualizó Rojas.



Las inscripciones estarán abiertas desde el 29 de agosto hasta el 1 de septiembre, los interesados deberán diligenciar el formulario de inscripción que está publicado en: senaatlantico.blogspot.com.



Las personas que no tengan el nivel básico exigido podrán cursar los 10 niveles de inglés virtual en la plataforma: senasofiaplus.edu.co y prepararse para las próximas convocatorias de ‘English for work’.

