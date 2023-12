Violencia intrafamiliar en Soledad: hijo agrede brutalmente a su padre

Un aberrante caso de violencia intrafamiliar ha cobrado relevancia en las últimas horas en el barrio Villa Mónaco, en Soledad (Atlántico), donde un hijo agredió brutalmente a su propio padre.



El incidente ha generando consternación entre la comunidad.



Todo comenzó con una acalorada discusión entre el padre y el hijo en la sala de la vivienda. Relataron vecinos de los implicados. El progenitor reprochó al hijo su falta de contribución económica, amenazando con vender la casa. El hijo responde y profiere insultos y amenazas, incluso sugiriendo al padre que vendiera la propiedad.

En un momento crítico, el hijo pone un par de dedos en el pecho de su padre, quien responde con un empujón. La situación se tornó violenta cuando el hijo golpeó en el rostro al adulto mayor, quien cae sobre un mueble de color blanco.



La agresión del energúmeno continúa, a pesar de la indefensión del padre.



Una mujer intentó en vano detener al agresor.



Zulma Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Mónaco, reveló a RCN Radio que este tipo de agresiones no son aisladas y son recurrentes en su comunidad.



"Lo que me dicen los vecinos del barrio es que el caso de agresión ocurrió el día jueves, pero hasta ayer se hizo viral en redes sociales. No es la primera vez que este hombre agrede a su padre y esto puede terminar en una tragedia", advirtió Ortiz, resaltando la gravedad y la urgencia de abordar esta situación antes de que la violencia alcance proporciones irreversibles.