Evaluar las acciones de mitigación de los efectos negativos que esta ha tenido sobre la población e infraestructura en el Atlántico y conocer las soluciones y propuestas para evitar emergencias en próximas temporadas invernales, es el propósito del debate de control político que realizará la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República.



A la sesión descentralizada que se desarrollará en las instalaciones de la Asamblea del Atlántico a partir de las 8:30 de la mañana de este jueves y será transmitida por la cuenta de Twitter de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República.



Al debate fueron citados el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la ministra de Vivienda, Catalina Velazco; el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava; el comandante del Ejército, Mayor General Luis Mauricio Ospina; y el comandante de la Segunda Brigada del Ejército, Coronel Luis Eduardo Cifuentes.



Igualmente la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera; el alcalde Distrital, Jaime Pumarejo, y alcaldes municipales del Departamento; así como los diputados del Atlántico y miembros de las comunidades afectadas.

El invierno dejó 30 mil damnificados

“Si bien no está lloviendo en este momento en Atlántico, hay muchos damnificados que no han sido atendidos y que el recurso ofrecido por el Gobierno no les ha llegado, por ello abriremos espacio a asociaciones de damnificados que den testimonio de la falta de cumplimiento”, afirmó el senador Efraín Cepeda, quien impulsa la iniciativa.

Advirtió el congresista que son más de 30.000 los atlanticenses que recibieron el impacto negativo tras la fuerte temporada de lluvias, a quienes se les debe cumplir con asistencia humanitaria y ayudas. Señaló que lo prioritario debe ser trazar una hoja de ruta con acciones claras para evitar que se repitan estas afectaciones a la comunidad.



“Nuestro llamado es a que se emprendan las acciones necesarias para evitar que estas inundaciones y daños en infraestructura se vuelvan a presentar en el próximo invierno. Este será un debate constructivo en favor de los damnificados ”, concluyó Cepeda.

BARRANQUILLA