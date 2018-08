Unos 90 venezolanos llegan cada día a Barranquilla

El drama que viven los venezolanos en su país se puede palpar día y noche en la Terminal de Transporte Metropolitana de Barranquilla, donde en promedio están llegando unos 90 inmigrantes, como consecuencia de la crisis social y humanitaria que atraviesa el vecino país.

Son mínimo dos buses procedentes de Maicao (La Guajira) con hombres, mujeres, niños y ancianos venezolanos, que llegan todos los días a esta capital en busca de trabajo, o por lo menos del rebusque en las calles, que les permita conseguir para la comida del día.



“¿Para dónde cojo? Es la pregunta que se hacen cuando llegan a la Terminal y no saben qué rumbo tomar o con quien hablar”, según anotó Ronaldo, un venezolano que lleva tres años en el sector rebuscándose y que es testigo del drama de sus paisanos.



El subgerente Operativo de la Terminal de Transporte, Dewin José Silva Llanos, contó que el tema es preocupante porque han recibido buses con solo pasajeros venezolanos, en promedio 45 personas, y el resto del día siguen llegando en diferentes horarios.



“Es triste ver que no saben qué hacer porque vienen aventurar”, contó el funcionario quien le ha tocado manejar el tema de los inmigrantes en la Terminal.



“La seguridad los orienta y no les permite quedarse mucho tiempo al interior de la Terminal para que no generen problemas con los otros pasajeros, ni con los establecimientos comerciales”, dijo Silva.



Cabe recordar que el año pasado un grupo de inmigrantes montó cambuches y carpas en el parqueadero y aceras, alcanzando a albergar a 300 personas. Las situación se volvió insostenible como quiera que se generó todo tipo de problemas en la zona como la venta de narcóticos, prostitución, atracos e insalubridad.

“Se formó un cinturón de miseria en las afueras del terminal. La Policía llegó a desarticular una banda de atracadores, cuyos miembros en una hora llegaron a cometer cinco robos en el sector. Todos fueron expulsados del país”, recordó Silva, quien logró organizar a los líderes y acordar un desalojo de manera pacífica.



“Ahora cuando los nuevos inmigrantes llegan de noche -aseguró Silva-, los dejan que se acomoden, pero apenas amanece les piden que sigan su camino para no congestionar la Terminal”.



Muchos buscan llegar a Perú o Ecuador, pero ante las restricciones en estos países, comenzaron a quedarse en Barranquilla y su área metropolitana.



Delegados de la ONU ya hicieron presencia en la Terminal y están diseñando un plan de atención para apoyar a estas familias a que sigan las rutas que planean, mediante un apoyo económico de tiquetes y viáticos.

LEONARDO HERRERA DELGAMS

REDACTOR DE EL TIEMPO

BARRANQUILLA.