8 años después, damnificados del Atlántico siguen esperando sus casas

El proyecto de construcción de viviendas que el Fondo de Adaptación desarrolla para atender a las familias damnificadas de la ola invernal de 2010 en el Atlántico, se ha convertido en un ‘elefante blanco’.

Y lo más grave es que hay un contrato por más de 12.000 millones de pesos, que se ejecuta a través del operador Comfenalco Valle, que se vence en diciembre próximo y las casas se encuentran abandonadas, no hay maquinarias, y a los trabajadores se les tiene mesadas pendientes y los damnificados siguen esperando que les cumplan con la entrega de sus casas.



La denuncia es del diputado Jorge Rosales (Cambio Radical), quien lleva más de 5 años haciéndole seguimiento a los proyectos de vivienda que el Fondo ejecuta en el Atlántico y sostiene que ha sido un completo fracaso.



Rosales asegura que se ha dado la tarea de recorrer el Departamento, haciendo seguimiento a las obras del Fondo y ha pedido información de los proyectos para mirar en que estados están. “Porque es que si nadie dice nada eso se queda así, como enterrado y no pasa nada”.

Porque es que si nadie dice nada eso se queda así, como enterrado y no pasa nada FACEBOOK

TWITTER

¿En qué le incumplió el Fondo de Adaptación al Atlántico?

El panorama es preocupante. Van 8 años de la ola invernal, fue en el 2010 y estamos en el 2018 y el Fondo de Adaptación sigue con obras pendiente con el Departamento. En estos momentos las más preocupantes tiene que ver con vivienda.



¿Qué ha pasó con el contrato de las viviendas que debía entregar?

No se puede decir que están en procesos de construcción, cualquiera que los visite se dará cuenta que están abandonados, llenos de maleza, sin vías, sistema eléctrico, no se si tiene alcantarillado porque no se alcanza a observar, hacia abajo, las casas están sin techos, sin acabados.



¿En qué estado están?

Creo que el avance en promedio es de un 30 por ciento, por cada uno de estos proyectos. Hay proyectos que desde hace 6 años no les mueven una piedra.



¿Dónde se encuentran esas casas?

Estaríamos hablando de Nuevo Manatí, que tiene 111 viviendas y cuesta 4.500 millones de pesos, la urbanización La Arenosa, en Santo Tomás, son 100 viviendas y valen a unos 4.000 millones de pesos, y el proyecto de Puerto Colombia, Altos de Girasol, que tiene 105 viviendas y por valor de 4.000 millones de pesos. Estamos hablando de casi 12.000 millones de pesos que están literalmente abandonados a su suerte.

Jorge Rosales es el diputado del Atlántico que lleva cinco años haciéndole seguimiento a los proyectos del Fondo de Adaptación en el departamento. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Qué dice el Fondo de Adaptación?

El Fondo de Adaptación contrató a Comfenalco Valle, es de Cali, a la que responsabiliza de estos atrasos. Estamos pidiendo que no le tire la pelota y que cumpla con el contrato.



¿Qué ha pasado con los damnificados?

Esa gente quedó literalmente en la calle, porque no se les cumplió.



Pero vimos que el Fondo de Adaptación entregó viviendas en el Atlántico...

Si pero en muchos casos se le entregó a personas que ya tienen vivienda. No hay un control, esto se presenta en municipios como Polo nuevo, Santa Lucía, y Santo Tomás. Se les salió de las manos el manejo de los proyectos que le encargaron.



¿Además de las viviendas, hay obras pendientes?

Claro que hay obras inconclusas. Por ejemplo hay una planta de tratamientos de aguas residuales en Santa Lucía, que también está abandonada.



¿Ha recibido alguna respuesta de la entidad?

Tuve la oportunidad de conversar con un funcionario vía telefónica, y este me aseguró que en Manatí, la Urbanización Villa Manatí estará lista en noviembre. No hay que ser ingeniero, arquitecto ni saber de construcción, para darse cuenta que son obras totalmente abandonadas.



¿Cuál ha sido la reacción del gobernador o los alcaldes?

Propuse a la Asamblea un control político a la secretaria de Infraestructura del Atlántico, Mercedes Muñoz, para que la Gobernación nos rinda cuenta sobre qué seguimiento se ha hecho a todos estos proyectos, que en el Departamento están a cargo del Fondo de Adaptación. Cuáles están inconclusos y verificar que está pasando allí.



¿Es decir, que este año esas casas no se terminarán?

No. Esas casas no las veo en menos de un año culminadas. Lo que me entristece es que hay muchos damnificados a quienes se les vendió un sueño.

Leonardo Herrera Delgans

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla.