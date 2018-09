El Caribe en pie contra 'tijeretazo' del Presupuesto para el 2019

"Esta decisión no es coherente con los niveles de rezago y atraso de nuestra Región”, fue la reacción del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, al referirse a la decisión preliminar del Presupuesto General de la Nación, que le estaría quitando para el 2019 al Caribe 1,7 billones de pesos, en comparación con lo asignados en el presupuesto de 2018.

De 8,3 billones de pesos asignados este año, como consecuencia del ‘tijeretazo’ se pasaría a 7,6 billones de pesos el próximo, según la versión preliminar que maneja el Gobierno. El Atlántico sería de uno de los departamentos más afectados con un recorte cercano a los 500.000 millones. Los otros departamentos que bajan son Córdoba, San Andrés y Sucre.



“La eficiencia de la gestión territorial depende de un adecuado manejo del presupuesto público, que debe estar precedido de una distribución equitativa y solidaria”, dijo Char en su cuenta de Twitter.



El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano también expresó su rechazo. “Estamos indignados con este recorte que se plantea, que sin duda afectará seriamente nuestro Plan de Desarrollo y muchos proyectos y programas de impacto social para los atlanticenses”, expresó.

Dudo mucho que esa discriminación esté inspirada en una politiquería barata, asociada a resultados electorales

Otros que no ocultaron su malestar fue la clase dirigente, y claro está no quedaron de lado la suspicacias contra el presidente Iván Duque por los apoyos obtenidos en la costa en los pasados comicios electorales.



“Dudo mucho que esa discriminación esté inspirada en una politiquería barata asociada a resultados electorales, y menos a que sea una presión sobre los parlamentarios de esta región, por parte del Gobierno Nacional”, dijo el representante a la Cámara Cesar Lorduy (Cambio Radical).



Según el congresista, mientras al Caribe se le proyecta reducir el presupuesto, a otros departamentos del interior del país se les aumentaría como el caso de Antioquia que pasa de 2,5 a 2,6 billones de pesos o Cundinamarca que de 1,4 pasa a 1,8 billones de pesos. “Esa versión preliminar que hoy conoce es un atentado, amenaza, ofensa e irrespeto a la región que no estamos dispuestos a permitir, y menos a tolerar”.

Las necesidades del Caribe y de su gente no dan espera, y requieren con urgencia mejores asignaciones presupuestales, acordes con la realidad de cada departamento

Frente a los ajustes en el presupuesto que el Gobierno ha ido dando a conocer, el Senador Efraín Cepeda (Conservador), sostuvo que ha planteado varios caminos para incrementar la inversión, “como aplazar una porción del pago del servicio de la deuda y proyectar el precio del barril de petróleo a US$ 70 el barril, como lo aconseja el Banco de la República, y no a US$ 65 como lo proyecta el Gobierno. Pero estas propuestas caen en terreno estéril porque el Gobierno insiste en medidas como aplicar IVA a la canasta familiar, que no vamos a permitir”.



Para buscar que esta decisión no avance el alcalde Char pidió al gobierno revisar el proyecto, "porque las necesidades del Caribe y de su gente no dan espera, y requieren con urgencia mejores asignaciones presupuestales, acordes con la realidad de cada departamento”, puntualizó.



El gobernador Eduardo Verano De la Rosa anunció para este lunes 17 de septiembre una reunión extraordinaria con los congresistas del Atlántico para abordar el tema. El lugar y hora de la reunión se definirá teniendo en cuenta la agenda de cada uno de los senadores y representantes a la Cámara atlanticenses.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla