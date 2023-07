El Tribunal Administrativo del Atlántico negó la pretensión del Consorcio consorcio Gestor Hospitalario del Caribe de recibir una indemnización por 640 mil millones de pesos por el incumplimiento de un contrato suscrito con el Hospital Universitario Cari, hoy en liquidación.



El tribunal le puso fin a una larga disputa en los estrados judiciales, que salvó a la Gobernación del Atlántico y el Cari, de pagar la millonaria demanda.

Se trata de la nulidad del contrato 690 celebrado el 27 de diciembre de 2019, por quien entonces fuera el gerente del centro asistencial Ulahy Beltrán, hoy Superintendente de Salud, y el consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, que reclamaba una indemnización por incumplimiento.



Dentro de los argumentos expuestos por los magistrados están la falta de competencias del gerente del hospital para realizar el contrato.



El contrato hace parte de una convocatoria del 2019 que buscaba un operador de los servicios especializados de alta complejidad. Además de realizar inversiones, gerenciar el hospital y sanear los pasivos.

El fallo enfatiza que Beltrán no tenía competencias para la firma del contrato, al no tener la autorización de la junta directiva del centro hospitalario. Tampoco la solicitó.



Pese a que se declaró desierta la licitación, el único que presentó propuesta fue el consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, Beltrán inició el proceso de contratación directa por un periodo de 15 años a finales de diciembre del 2019.



Al asumir como gobernadora Elsa Noguera, enero del 2020, inició la revisión del contrato, y en el 2021 decidió suspender la ejecución del mismo, lo que originó la demanda del consorcio, cuya pretensión era el millonario pago.



El fallo del Tribunal termina dándole la razón a la administración departamental. El proceso pasó ahora al Consejo de Estado por si la parte afectada decide apelar, de lo contrario será archivado el proceso.



La secretaria de Salud del Departamento, Alma Solano, calificó el fallo como un gran triunfo y destacó que el fallo protegió los recursos del Estado.

