6 hospitales del Atlántico adeudan más de $4.670 millones en energía

Electricaribe adelanta un proceso de terminación de contrato contra seis hospitales del Atlántico que adeudan 4.670 millones de pesos por concepto de energía,.



Se trata de los hospitales de Sabanalarga, Juan de Acosta, Sabanagrande, Ponedera, Candelaria y Luruaco, cuya deuda se mantiene intacta.

Según la Gerente de Electricaribe en el sur del Atlántico, Flor García Escallón, a la fecha el Hospital de Sabanalarga debe 2.650 millones de pesos, el Hospital de Juan de Acosta presenta una mora de 461 millones de pesos y el Hospital de Ponedera tiene un saldo por 579 millones de pesos.



A estas entidades se suman los hospitales de Luruaco y Candelaria que deben 393 millones de pesos y 208 millones, respectivamente.

FACEBOOK

“Estas instituciones no han demostrado su voluntad de pago y, en muchos casos, no han realizado el pago de ninguna factura durante el 2018”, dijo García, quien aseguró que la empresa ha gestionado esta cartera en múltiples acercamientos con cada uno de los responsables, con el apoyo de la Secretaría Departamental de Salud, la Procuraduría Delegada y los alcaldes municipales.



Los hospitales de Sabanalarga, Juan de Acosta, Ponedera, Candelaria y Luruaco ya se encuentran en el proceso de terminación de contrato y la empresa iniciará el mismo trámite con el hospital de Sabanagrande.



La terminación de contrato unilateral es un mecanismo legal con el que cuentan las empresas que prestan servicios públicos ante el incumplimiento en los pagos del servicio prestado, según el artículo 140 de la Ley 142; teniendo en cuenta que los hospitales son entidades constitucionalmente protegidas y por tanto, no les aplica el proceso de suspensión del servicio.