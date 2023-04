Este viernes, la Policía Metropolitana de Barranquilla inició operativos de registro y control en las diferentes estaciones de buses que hacen parte del transporte masivo Transmetro.



El propósito según las autoridades, es fortalecer la percepción de seguridad al interior del sistema, por lo que en trabajo conjunto con el Distrito y las directivas de Transmetro, adelantan intervenciones operativas y preventivas enfocadas en contrarrestar la comisión de delitos.

Los uniformados realizan operativos de control y preventivos en las 18 estaciones de Transmetro en Soledad y Barranquilla. Foto: Captura de pantalla

Con un dispositivo de seguridad que integran 500 mujeres y hombres policías del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, Investigación Criminal, Infancia y Adolescencia, Transito y Transporte y gestión comunitaria, se llevan a cabo acciones operativas, preventivas, de control y acompañamiento a 18 estaciones.



Asimismo, a los buses articulados que cubren las rutas del sector de Soledad, centro y el norte de la ciudad, en donde se solicitan antecedentes y se sensibiliza a la comunidad sobre el autocuidado y autoprotección al momento de utilizar este medio de transporte.



Las autoridades entregaron recomendaciones a la ciudadanía para no ser víctima de la delincuencia en el sistema de transporte público:



• Antes de subirse al articulado, tenga lista la tarjeta o el dinero con el que va a pagar, de este modo no va a exponer lo que tiene en la billetera o en la maleta.



• Ingrese al bus o articulado por los accesos permitidos.



• Cuando ingrese o salga del transporte masivo o ruta alimentadora, no permita que nadie ejerza presión sobre usted.



• Confíe en su instinto y si ve personas sospechosas no dude en bajarse del transporte y así mismo denunciar a los números de emergencia de la Policía Nacional.



• Procure no quedarse dormido en los transportes públicos.

