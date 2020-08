Barranquilla aplica 50.750  pruebas rápidas de covid-19 

En Barranquilla continúan las jornadas de pruebas rápidas para covid-19 para seguir con los controles epidemiológicos sobre la circulación viral y velocidad de contagio en esta capital, donde las cifras de enfermos, muertes y hospitalización por el coronavirus siguen en baja.



Según los reportes de la alcaldía, Barranquilla sigue siendo la ciudad con más procesamiento de pruebas diagnósticas PCR para covid-19, con un total de 161.000 son las realizadas al día de hoy, representando una tasa de 13.000 pruebas por cada 100.000 habitantes, por encima de todas las ciudades del país, incluyendo Bogotá y Medellín.



En total se comenzaron aplicar 50.750 pruebas rápidas, para evaluar el virus en las 5 localidades, como parte de la estrategia de diagnóstico temprano impulsada por la Alcaldía de Barranquilla.



Equipos de profesionales integrados por 15 Caminantes de la Salud, 6 profesionales de salud pública, que incluyen 2 bacteriólogos y 2 apoyos logísticos, están encargados de esta labor.

El plan con estas pruebas es identificar posibles casos, riesgos o síntomas de coronavirus y tomar decisiones frente a otras pruebas diagnósticas, teleconsultas o aislamientos obligatorios para control del virus, y apoyar acciones en poblaciones de riesgo, entre ellas la estrategia +60, que busca identificar y atender tempranamente a los adultos mayores de 60 años.



A la fecha, se han desarrollado 22.979 muestras de pruebas rápidas en toda la ciudad, de las cuales el 70 por ciento han resultado negativas.



Es fundamental destacar la organización de las jornadas con los residentes, administradores de edificios, ediles, quienes coordinan con la Secretaría Distrital de Salud mediante la oficina de Salud Pública.



Próximamente se estarán realizando jornadas en el parque Electrifícadora, Buenavista, Villa Santos, Villa Carolina, Paseo del Parque, El Golf, Paraíso, MiraMar, y otros barrios y edificios específicos del norte de Barranquilla. Cabe resaltar que no son jornadas masivas, sino dirigidas a mayores de 60 años o menores con comorbilidades.



Las jornadas de pruebas rápidas en Barranquilla también se han desarrollado en otros sectores y en públicos especiales, como trabajadores domiciliarios, personal de seguridad, conductores de transporte público, habitantes de calle, personal de la salud, entre otros conglomerado.



“Las pruebas rápidas no reemplazan la prueba diagnóstica de PCR, pero sí es de mucha utilidad para el seguimiento epidemiológico, ya que brinda información de personas que muy probablemente tienen anticuerpos para COVID-19, es decir, que ya pasaron la enfermedad”, aseguró el secretario de Salud, Humberto Mendoza.

