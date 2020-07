605 multas el fin de semana por no acatar medidas sanitarias

Un total de 605 personas fueron multadas este fin de semana en varios municipios del Atlántico, por no cumplir con los protocolos de bioseguridad ordenados por la Gobernación para contener los brotes de coronavirus.



Desde que inició la emergencia sanitaria., en marzo pasado, en el Atlántico se han impuesto más de 30 comparendos a personas que no acatan la orden de cuarentena.



Además, las autoridades reportaron que 47 fiestas clandestinas fueron intervenidas y se presentaron 46 riñas en las diferentes localidades del departamento.



La Policía reportó que el fin de semana se logró la captura de ocho personas por diferentes delitos, entre ellos tres capturas el municipio de Ponedera, de personas ingresaron a una bodega de derivados cárnicos y extrajeron mercancía avaluada en tres millones de pesos.



De otra parte, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, manifestó que el aislamiento preventivo en el departamento se mantendrá hasta el próximo 10 de agosto a las 5:00 a.m. con el propósito de mitigar los efectos del Covid-19.

“Con estos esfuerzos hemos logrado salvar vidas, por eso seguiremos tomando todas las medidas que están a nuestro alcance para detener el contagio del coronavirus. Agradecemos a los atlanticenses por su buen comportamiento, si queremos podemos” dijo la gobernadora, Elsa Noguera.



De acuerdo con el decreto 000281 del 27 de julio de 2020, solo se permitirá la circulación de personas y vehículos en casos exceptuados.



El toque de queda se mantiene en días de semana: de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Con excepción del viernes 7 de agosto, el cual tendrá toque de queda por 24 horas. Fines de semana: de viernes 8:00 p.m. a sábado 5:00 a.m., y de sábado 2:00 p.m. a lunes 5:00 a.m.



Ley seca los fines de semana: de viernes 8:00 a.m. a lunes 5:00 a.m., excepto el jueves 6 de agosto que empezará desde las 8:00 a.m. hasta el lunes 5:00 a.m.



La medida de pico y cédula de dos dígitos continúa para quienes tengan que salir de casa, para adquirir bienes de primera necesidad, servicios financieros, medicamentos, servicios de salud y mensajería. Estarán habilitados dos dígitos por días (según el último número del documento de identificación) y será determinado por cada alcalde municipal en su ente territorial.



Sigue la prohibición del parrillero en motocarros, motocicletas, mototriciclos y cuatrimotos en cinco municipios: Baranoa, Malambo, Soledad, Galapa y Sabanalarga, que son las poblaciones con mayor índice de contagio en el departamento.

