Buen balance de las patrullas de animales en Barranquilla

Unas 7.500 esterilizaciones a perros y gatos y 1.200 atenciones primarias, es el balance que arroja la atención de las patrullas animales, programa que implemento este año la Alcaldía de Barranquilla.

La coordinadora de la Fundación Cuidado Animal, Magdalena Esteves, dijo que al día se atienden no menos de 40 casos de accidentes y enfermedad, totalmente gratis.



Pero el servicio que prestan estas patrullas no solamente beneficia a personas que tienen recursos para llevar a la mascota a una clínica o veterinario, sino para personas de cualquier estrato que requieran atención inmediata para sus animales domésticos.

Esteves aseguró que al día reciben al conmutador no menos de 100 llamadas solicitando atención.

FACEBOOK

Cabe recordar que Barranquilla cuenta con seis patrullas animales, que hacen parte de un programa de servicio de la comunidad, para reforzar el programa de bienestar animal de la Alcaldía.



De los seis equipos tres máquinas se emplean para esterilizaciones y otras tres para brindar servicio de atención médica de urgencias.



“Con la puesta en funcionamiento de estas patrullas reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar animal en Barranquilla. Fortalecemos la atención de los animalitos indefensos que están en la ciudad, mejorando el tiempo de atención”, expresó el alcalde Alejandro Char.