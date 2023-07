Los distintos escenarios deportivos y parques de Barranquilla acogen a 4.500 niños y jóvenes, entre los 6 y 15 años, para las clases de las Escuelas de Formación Deportiva.



La disciplina de natación es una de las más concurridas, pues en esta edición, se superaron los 800 inscritos. Allí, en el complejo acuático Eduardo Movilla, el alcalde Jaime Pumarejo Heins compartió este jueves con los más pequeños participantes de las clases.



(Además: Basureros a cielo abierto en Barranquilla: reportan 19 puntos críticos)

Vemos el legado de @Bquilla2018 convertido en cuna de sueños para los aprendices de las #EscuelasDeFormaciónDeportiva. En el complejo acuático conocimos a futuros nadadores. Como ellos, hay 800 inscritos en distintas disciplinas y más de 3.000 han pasado en los últimos 3 años. pic.twitter.com/QZ1GRqSJmc — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) July 13, 2023

“Hoy este escenarios es cuna de sueños de muchos niños y les da el privilegio y la posibilidad de aprender a nadar con instructores profesionales y con toda la seguridad del caso”, expresó el mandatario, quien escuchó las palabras de los niños que ya cumplen varias jornadas de aprendizaje.



Una de las pequeñas beneficiarias es Valentina Moreno, del barrio La Sierrita, quien ya cumple tres años participando en las Escuelas y hoy reconoce que aprendió a nadar gracias a estas clases.



(Lea: Se complica proyecto vial Barranquilla-Cartagena: comunidad rechaza propuesta de ANI)



“Me ha parecido muy bien, nuestros profesores nos enseñan a nadar, yo no venía muy preparada pero ahora estoy superalegre de aprender. Lo que más me gusta es cómo mis profesores me enseñan, cómo me tratan en el agua”, dijo.



El secretario de Recreación y Deportes, Gabriel Berdugo, explicó que las clases empezaron hace dos semanas tras completar los cupos gracias a la acogida que tuvo por parte de niños y padres de familia.

Más noticias de Barranquilla