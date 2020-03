4.080 personas de Familias en Acción no bancarizados recibirán su pago

En Barranquilla, a partir del martes 31 de marzo, 4.080 beneficiarios no bancarizados del programa nacional Familias en Acción podrán retirar su incentivo en los puntos habilitados por SuperGIROS que encontrarán relacionados en el siguiente enlace: https://www.barranquilla.gov.co/gestionsocial/subsidios/mas-familias-en-accion/puntos-de-pago-para-beneficiarios-no-bancarizados

Para este pago, la Alcaldía de Distrital, desde la Secretaría de Gestión Social, y Prosperidad Social, estableció un cronograma con un horario de atención especial desde las 2:00 p. m. hasta la hora de cierre del punto, para evitar aglomeraciones.



Podrán acercarse las personas en las siguientes fechas:



- 31 de marzo cuyas cédulas terminen en 1.



- 1 de abril cuyas cédulas terminen en 2.



- 2 de abril cuyas cédulas terminen en 3.



- 3 de abril cuyas cédulas terminen en 4.



- 6 de abril cuyas cédulas terminen en 5.



- 7 de abril cuyas cédulas terminen en 6.



- 8 de abril cuyas cédulas terminen en 7.



- 13 de abril cuyas cédulas terminen en 8.



- 14 de abril cuyas cédulas terminen en 9.



- 15 de abril cuyas cédulas terminen en 0.



- Del 20 al 23 de abril podrán reclamar los beneficiarios remanentes. De Igual manera, el día 27 de abril.

Los beneficiarios recibirán dos entregas de incentivos en una sola consignación.



El primer pago está destinado a las familias que cumplieron con los compromisos de verificación correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2019.





El segundo pago es una transferencia adicional, autorizada por el Gobierno Nacional para las familias pertenecientes al programa, excepto las que se encuentren suspendidas por fallecimiento del titular o beneficiario El monto para recibir por familia es de $145.000.

Para garantizar el bienestar de la comunidad, al momento de reclamar el subsidio, la ciudadanía deberá tomar las siguientes recomendaciones:



- Para consultar el valor liquidado se pueden comunicar a la línea 018000951100 de Prosperidad Social o en Bogotá a la línea (1)5954410.



- Los beneficiarios deben ir el día que les corresponde según último dígito de cédula.



- No asista con niños, el titular debe acercarse solo para el retiro del incentivo.



- Tome precauciones como usar tapabocas, lavarse las manos, desinfectar la ropa, no saludar de beso y abrazo a otras personas y familiares.



- Usar los recursos para asegurar las necesidades de alimentación de la familia en el periodo de cuarentena.



- Planear las necesidades de alimentación para tres semanas.



- No comprar el mercado de tres semanas de una vez, los supermercados y farmacias permanecen abiertos.



Quienes deseen saber la modalidad de pago a la que pertenecen, pueden consultar en el siguiente enlace con el código de familia o su número de cédula: https://www.barranquilla.gov.co/gestionsocial/subsidios/mas-familias-en-accion/puntos-de-pago-de-familias-en-accion-por-estado-de-emergencia-covid-19?preview=true

BARRANQUILLA