27.000 adultos mayores en Barranquilla reciben pago de Colombia Mayor

A partir de hoy, 25 de marzo hasta el 23 de abril comienza el tercer pago del subsidio Colombia Mayor en la ciudad de Barranquilla. Siguiendo las instrucciones del Gobierno Nacional y con medidas especiales de protección para evitar aglomeraciones, hay un cronograma establecido según el último dígito de la cédula de cada beneficiario, para que puedan a reclamar en los diferentes puntos de atención.



Se pide a los beneficiarios del programa tomar todas las precauciones sanitarias necesarias al momento de acercarse a cobrar, al tiempo que el Distrito adopta las medidas de cuidado con su personal de apoyo en los puntos determinados.

El subsidio se cancelará teniendo en cuenta el último dígito de la cédula que se repetirá dos días seguidos, teniendo en cuenta el cronograma de pago establecido de la siguiente manera:



- 25 y 26 de marzo cuyas cédulas terminen en 1.

- 27 y 30 de marzo cuyas cédulas terminen en 2.

- 31 de marzo y 1 de abril cuyas cédulas terminen en 3.

- 2 y 3 de abril cuyas cédulas terminen en 4.

- 6 y 7 de abril cuyas cédulas terminen en 5.

- 8 y 13 de abril cuyas cédulas terminen en 6.

- 14 y 15 de abril cuyas cédulas terminen en 7.

- 16 y 17 de abril cuyas cédulas terminen en 8.

- 20 y 21 de abril cuyas cédulas terminen en 9.

- 22 y 23 de abril cuyas cédulas terminen en 0.

El beneficiario que por cualquier circunstancia no pueda cobrar el subsidio correspondiente, puede hacerlo a través de un poder debidamente diligenciado ante una notaría de Barranquilla. Quienes, por distintas razones, no puedan acudir en la fecha correspondiente podrán hacerlo hasta el 30 de mayo.



Con el fin de garantizar las medidas preventivas ante el COVID-19, evitando así aglomeraciones, se ampliaron a 78 los puntos de pago del subsidio Colombia Mayor.

Los beneficiarios de Colombia Mayor reciben el aporte de manera mensual, modalidad mes vencido, y se les recomienda tener en cuenta:

• El pago es únicamente con cédula original.

• Respetar el último dígito de cédula a pagar durante dos días, para evitar aglomeraciones.

• No se pagará el subsidio a beneficiarios que se presenten en un día diferente al que les corresponde cobrar el subsidio.

• El monto pagado corresponde al mes de marzo.

• El pago es de $80.000

• No lleve bolsas o paquetes, así tendrá las manos libres y solo se preocupará de su cartera o billetera.

• No acepte regalos, transporte, ni alimentos de desconocidos y por ningún motivo entregue información fuera del lugar de pago.

• Cuente el dinero dentro del establecimiento, manteniéndose atento a su entorno y evitando caminar por sectores solitarios.

• Si tiene alguna duda o temor acérquese a funcionarios debidamente identificados.

Los nuevos beneficiarios del programa deben hacer registro de huella antes del cobro en los siguientes puntos de pago:



Puntos Únicos de enrolamiento para el pago del mes de enero

• Calle 45 No. 44 82

• Calle 45 No. 23 99

• Calle 45 No. 2B 78

• Calle 76 No. 6E- 18, bulevar 5 y 6 barrio El Bosque

• Calle 30 No. 27 – 07

• Calle 17 No. 17B-05



La Secretaría Distrital de Gestión Social ha dispuesto personal de apoyo, que brindará la orientación y asesoría requerida en los puntos de pago Supergiros.

BARRANQUILLA