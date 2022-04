Unos 255 comparendos y la inmovilización de 28 vehículos es el primer balance que arroja hasta el mediodía de este Domingo de Resurrección los operativos de control vía de la Secretaria de Tránsito del Atlántico.



De acuerdo con el primer reporte hasta el momento han entrado 137.368 por al departamento carros y salido 137.384.

Las autoridades estiman que alrededor de 160 mil vehículos se movilizarán por el Atlántico en Semana Santa.



La Secretaria de Transito dispuso de tres retenes y 80 policías de carretera en los tres principales ejes vías que atraviesan el Atlántico: La Oriental, la Cordialidad y la Vía al Mar.



"Pará estos 160.000 posibles vehículos que tomen las carreteras principales del Atlántico hemos dispuesto controles operativos de seguridad vial. Cubriremos un área de 17 municipios que hacen parte de nuestra jurisdicción y allí estaremos con educación y seguridad vial", expresó la directora del Tránsito del Atlántico, Susana Cadavid.



Explicó que en las vías se entregan recomendaciones de movilidad a los ciudadanos, las cuales llegarán de la mano de las campañas "Café por la vía" y "Gánate el trago más caro de tu vida", las cuales motivarán a los ciudadanos a realizar pausas activas a la hora de conducir por largos períodos de tiempo, no sobre pasar los límites de velocidad, guardar 1.5 metros de distancia con ciclistas en la vía y, sobre todo, no conducir en estado de embriaguez.

